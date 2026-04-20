La polémica con la que finalizó el Superclásico tuvo en el foco al neuquino Darío Herrera, que fue objeto de todos los reclamos por un supuesto penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta en la última jugada del duelo que Boca le ganó a River, disputado en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura. El árbitro habló con los medios horas después del encuentro y explicó por qué decidió no sancionar la falta.

Herrera, que será uno de los tres argentinos que pitará en el Mundial 2026, fue consultado por el periodista Germán García Grova de TyC Sports y su respuesta fue la siguiente: "Evalué que el contacto de Blanco es sin fuerza para derribar a Martínez Quarta, que siente el contacto y se deja caer", expresó el nacido en Andacollo.

La acción polémica ocurrió en la última acción del Superclásico cuando un pelotazo largo en dirección de Martínez Quarta terminó con el central en el piso luego de que Blanco le apoyara un brazo por detrás. Ante la ola de protestas, el neuquino manifestó que no consideró que el contacto fuese determinante para la caída. Desde la cabina del VAR, con Héctor Paletta a cargo, coincidieron con la evaluación de Herrera y no lo llamaron para que revisara la jugada en el monitor.

El reclamo de Martínez Quarta

Tanto en el momento, con un airado intercambio, como después, el abanderado de las protestas fue el zaguero de River. Una vez terminado el encuentro, el Chino encaró directamente al juez del partido. "Es penal, no me deja jugar la pelota. Me extraña de vos, vas al Mundial", le recriminó, a lo que Herrera contestó manifestándole seguridad en su decisión: "No, Chino, vos sabés que no", le manifestó el árbitro.

Un tiempo después, el propio Martínez Quarta continuó con su postura, apuntando también contra la cabina del VAR: "Blanco no tiene intención de jugar la pelota, va directo a chocarme y estoy de espaldas. No puedo ir a buscarla, lo vieron todos, desde el VAR tendrían que haber llamado". Además, apuntó a lo que se habló en la semana previa al Superclásico, donde se recordó el final polémico de 2023 con el neuquino arbitrando, que le costó una sanción: "No sé si los dichos de la semana, que salieron a hablar, habrán condicionado algo. Quiero creer en la buena fe y que no fue así. A Herrera lo respeto y los errores son humanos”, cerró el defensor.