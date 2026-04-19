Entre lo que dejó la victoria de Boca ante River en el Monumental, un dato que destacó fue que con el triunfo de hoy Claudio Úbeda logró dos victorias seguidas de un DT del Xeneize en un Superclásico luego de 18 años. El Sifón, que tuvo su bautismo ante el Millonario con el 2-0 en La Bombonera en noviembre pasado, logró comandar al equipo a un nuevo éxito y reavivó un hecho que no se daba desde 2008.

El último entrenador que juntó dos victorias al hilo ante River había sido Carlos Ischia. Primero, en mayo de ese año al vencer 1-0 en La Bombonera con gol de Sebastián Battaglia, mientras que más adelante ese mismo año en octubre Boca hilvanó una segunda victoria al hilo ante el rival de siempre, esta vez en el Monumental por 1-0 y con diez hombres, por el Torneo Apertura en el que el conjunto de La Ribera terminó consagrándose ese año. El autor del tanto ganador fue Lucas Viatri.

El único DT que estuvo cerca de lograr esa marca fue Rodolfo Arruabarrena en 2015. El Boca que dirigía el Vasco le ganó 2-0 a River el 3 de mayo de ese año y luego hizo lo propio como visitante en septiembre por 1-0. Sin embargo, el cruce entre ambos por Copa Libertadores imposibilitó la racha consecutiva, ya que River se impuso 1-0 unos días más tarde del primer Superclásico en el duelo de ida y luego el encuentro de vuelta se suspendió por la tristemente célebre noche del gas pimienta que terminó con el Millonario accediendo a cuartos de final y más adelante levantando su tercera Libertadores.