El futbolista Alamara Djabi, mediocampista del FC Midtjylland, fue víctima de un ataque con cuchillo en plena vía pública en Dinamarca. El jugador guineano de 19 años presentó heridas graves que requirieron su traslado inmediato a un centro hospitalario, donde luego de dos intervenciones se logró estabilizarlo. Aún se desconocen las circunstancias del ataque.

Tras ingresar al hospital, Djabi fue sometido a dos cirugías de urgencia para reparar las heridas internos ocasionadas por las puñaladas. Luego de ser intervenido, permaneció en coma inducido, del cual despertó con evolución favorable y un estado clínico estable, según confirmaron los médicos.

El Midtjylland expresó su apoyo incondicional tanto al futbolista como a su familia a través de un comunicado oficial. "Alamara Djabi resultó gravemente herido en una agresión con cuchillo y ahora se encuentra en estado estable tras dos operaciones. Ha despertado del coma inducido y se encuentra bien, dadas las circunstancias”, anunció su club en redes, y añadió que "mantiene un estrecho diálogo y colaboración con las autoridades y apoya a él y a su familia". Aún se espera que las autoridades policiales danesas esclarezcan las circunstancias del ataque.

Djabi había sido promovido al primer equipo del conjunto danés en esta temporada. Salido de la cantera del Benfica, el mediocampista nacido en Guinea-Bissau fue fichado en 2023 e integrado al sistema juvenil del Midtjylland, que tras cederlo al Mafra de Portugal lo integró dentro del plantel superior esta temporada, aunque no había hecho su debut.