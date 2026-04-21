A menos de dos meses para el Mundial 2026, en México ya piensan más allá y confirmaron que Rafael Márquez será el nuevo entrenador de la selección azteca luego de la Copa del Mundo. El histórico exdefensor que estuvo en cinco citas mundialistas con el Tri y que actualmente trabaja como asistente de Javier Aguirre fue el designado para llevar adelante el proceso del combinado mexicano con miras al 2030.

El director de selecciones nacionales de la Federación Mexicana, Duilio Davino (ex compañero de Márquez en la selección) confirmó que "está firmado su contrato" y que Rafa asumirá como entrenador principal independientemente de la performance del equipo en el torneo que se disputará en su país, Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio. El ex defensor de 47 años, además de un emblema del combinado azteca, fue compañero de Lionel Messi en el Barcelona entre 2004 y 2010, donde conquistaron juntos 10 títulos, destacándose dos Champions League en 2006 y 2009.

En su laureado paso por el Barça, Márquez compartió 10 títulos con Messi en cancha. (Foto: X @RafaMarquezMX)

La llegada de Márquez al banco no es una sorpresa sino la continuidad lógica de un proceso iniciado cuando Aguirre lo incorporó a su cuerpo técnico en agosto pasado. Desde entonces, el exdefensor tuvo un rol activo con aportes que el propio Vasco reconoció como "muy importantes" para mejorar el al equipo. Como asistente, el ex zaguero central ya sumó dos títulos importantes en 2025: la Liga de Naciones de la Concacaf y la Copa Oro, lo que refuerza la confianza que la Federación Mexicana ha depositado en él para liderar el proyecto tras este Mundial.