Desde las 11hs del miércoles, la FIFA pondrá a la venta por orden de solicitud, entradas de última hora para los 104 partidos del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México, Canadá. Además de Tickets, también habrá paquetes de Hospitality.

A falta de 50 días para que empiece la gran cita del fútbol mundial, Las localidades se podrán conseguir en FIFA.com/tickets para el público en general. En el catalogo aparecerán entradas de categoría 1,2, 3, y hasta de primera fila, en los diferentes estadios. La venta estará abierta hasta termine la competición.

Además de este último lote, se seguirán poniendo a la venta entradas adicionales de forma continuada hasta que se dispute la final del domingo 19 de julio. El mecanismo es similar al sistema que se adoptó en primera instancia: los hinchas deben crear un perfil en la página de la FIFA, y unirse a colas virtuales desde el momento del lanzamiento, elegir partido y categoría disponible, proceder con la compra y recibir la confirmación una vez que se complete el pago.

La idea, es que la venta de última hora siga abierta para que los hinchas que quieran vender sus entradas, la pongan a disposición, y así tener una vía confiable y evitar reventa.

Además de las entradas, también sale a la venta un servicio adicional, ya que los hinchas que quieran disfrutar de una experiencia exclusiva el día del encuentro pueden adquirir paquetes con entrada, disponibles en FIFA.com/hospitality.

A poco menos de dos meses, ya se vendieron cinco millones de entradas, distribuidas en los 39 días que durará la competencia. Desde la FIFA, se espera que se supere el record de 3.5 millones de espectadores que hubo en Estados Unidos 1994.

La selección Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia desde las 10pm en Kansas City. Posteriormente jugará ante Austria el 22/6 a las 2pm en Arlington, y cerrará el Grupo J ante Jordania el 27/6 desde las 11pm, nuevamente en el AT&T Stadium de Arlington.