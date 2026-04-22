En medio de dudas sobre su continuidad en la Selección de Brasil, Neymar podría tener una nueva oportunidad para disputar el Mundial 2026. Hoy se confirmó que el juvenil Willian Estevão se perdería la Copa del Mundo por un desgarro grado 4 en el isquiotibial, lo que genera un espacio más en el equipo de Carlo Ancelotti y aumenta las chances de que el crack brasileño retorne a la Verdeamarelha, que no integra desde octubre de 2023.

El pasado fin de semana, Estevão salió a los 16 minutos del duelo entre Chelsea y Manchester United. En un momento se supuso que era un desgarro menor, pero hoy se supo que la gravedad de su lesión muscular implica una rotura del isquitotibial y le demandará más de dos meses de recuperación, prácticamente descartando su presencia de lo que iba a ser su primer Mundial. Esta baja se suma a la de Rodrygo, quien también quedó fuera del Mundial tras una rotura de ligamentos.

Aunque Neymar no ha sido convocado por Ancelotti desde que este asumió como entrenador de Brasil, el técnico italiano no descarta su regreso. En una entrevista reciente, manifestó: “Tiene un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial. Actualmente está siendo evaluado por la CBF y por mí, todavía le quedan dos meses para demostrar que tiene las cualidades necesarias para jugar la Copa del Mundo", dijo el entrenador multicampeón con Real Madrid y Milan, entre otros.

Brasil integra el Grupo C del Mundial 2026 como cabeza de serie y jugará toda la fase de grupos en Estados Unidos. Tendrá su debut contra Marruecos el 13 de junio próximo en Nueva Jersey, mientras que luego viajará a Philadelphia para enfrentar a Haití el 19 de junio y cerrará la primera fase el 24 de junio ante Escocia en Miami.