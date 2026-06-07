Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa luego de la victoria de la Argentina 2 a 0 ante Honduras y reconoció que no todavía se tomarán decisiones en relación al remplazo de Leonardo Balerdi en la lista definitiva porque “hay varios jugadores que no están al 100%”.

Buscando no alarmar más de la cuenta, el seleccionador campeón del mundo evitó los nombres propios, pero anticipó que tras el juego del próximo martes ante Islandia habrá novedades.

“No nos vamos a apurar porque son varios los jugadores con los que no estamos bien y deberemos tomar una decisión”, explicó. Sí, informó que Nicolás Paz y Julián Álvarez estarán en condiciones de jugar la Copa del Mundo por lo que las miradas se dirigieron rápidamente a la situación de Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes.

Leonardo Balerdi fue cortado por un problema de soleo y todavía no tiene reemplazo en la lista de Argentina.

El plan del cuerpo técnico será intensificar desde el domingo con la lista de tocados que todavía tienen en la concentración y, entre semana, definir los nombres con los que afrontará el desafío deportivo que se avecina desde el 16 de junio.

Desgarros

Los laterales derecho y el mediocampista central se desgarraron. Los tres ni siquiera se vistieron para ser alternativas ante Honduras y más allá de las contemplaciones, lo que apremia son los tiempos.

Mientras, AFA ya se interiorizó respecto al lugar al que podrá echar mano en caso de convocar a nuevos nombres. Ratificaron desde FIFA que, de constatar dolencias importantes, la búsqueda no quedará reducida a la prelista de 55.

Las especulaciones tienen que ver con la posibilidad de que Ignacio Ovando de Rosario Central se meta entre los 26 ya que su nombre no fue incluido en aquella numerosa nómina, pero sí viajó a Estados Unidos y está formando parte de la concentración en Kansas.