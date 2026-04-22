A solamente 49 días para el inicio del Mundial 2026, las lesiones de figuras generan inquietud en las selecciones. Lamine Yamal despertó la preocupación en España luego de salir reemplazado en el partido del Barcelona. El delantero de 18 años marcó de penal el tanto del triunfo culé por 1-0 ante Celta de Vigo por la fecha 33 de La Liga, pero en esa misma acción sufrió la lesión que encendió alarmas en el combinado ibérico. Se habla de una posible rotura muscular que compromete su temporada y presencia en la cita mundialista.

Tras una gambeta dentro del área, Yamal fue derribado en el área y el árbitro José Luis Munuera sancionó un penal que el propio extremo ejecutó y convirtió. Sin embargo, la reacción posterior del '10' preocupó a todos: inmediatamente miró hacia el banco de suplentes haciendo el gesto de pedir cambio y se desplomó en el césped. Los médicos ingresaron rápidamente y el joven futbolista terminó abandonando el campo de juego.

Según informó Mundo Deportivo, la lesión sería una rotura en el isquiotibial izquierdo, que implicaría un tiempo de recuperación mínimo de un mes y medio. De confirmarse el diagnóstico y cumplir puntualmente los plazos, Yamal llegaría, aunque con poco ritmo, al comienzo del Mundial 2026. El futbolista español se someterá en las próximas horas a estudios de imágenes que determinarán cuánto tiempo estará afuera de los campos de juego.