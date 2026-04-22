Empiezan a conocerse algunas bajas por lesión a pocas semanas del inicio del Mundial 2026 y esta vez la noticia la sufrió Alemania. Serge Gnabry confirmó que no podrá participar de la Copa del Mundo por una ruptura del aductor derecho. La lesión lo hará perderse un tramo clave de la temporada con Bayern Munich, su equipo, y le impedirá formar parte de la Mannschaft, donde su lugar en la lista era una fija.

El atacante de 30 años surgido del Arsenal tuvo esta lesión en la previa del partido que el Bayern ganó 4-2 frente a Stuttgart y le aseguró un nuevo título en la Bundesliga. La misma fue durante una práctica de penales, donde luego de rematar sintió un fuerte dolor. Según los estudios médicos, la lesión lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente tres meses.

Gnabry se pierde el Mundial y la recta final de la temporada con el Bayern. (Foto: Bundesliga)

El propio Gnabry hizo pública la noticia a través de sus redes sociales con un sentido mensaje: “Los últimos días han sido difíciles de procesar. En cuanto al sueño del Mundial con la selección alemana, lamentablemente eso se terminó para mí. Como el resto del país, estaré apoyando desde casa”, expresó en su cuenta de Instagram. Además de perderse el Mundial, el volante estará ausente en partidos decisivos con Bayern: las semifinales de la Champions League contra Paris Saint-Germain y la definición de la Copa de Alemania, donde los bávaros alcanzaron la final.

Para el seleccionador Julian Nagelsmann, la baja representa un duro golpe en su estructura ofensiva, ya que Gnabry venía siendo titular habitual dentro del once de Alemania, que pierde un arma importante a la hora de generar fútbol. Recordemos que en la fase de grupos del Mundial, la Mannschaft se enfrentará a Curazao, Ecuador y Costa de Marfil, zona donde es cabeza de serie y claro favorito.