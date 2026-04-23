Con la intención de reforzar su ataque de cara al mercado de pases próximo, River inició gestiones para incorporar a Ángel Correa, actualmente en Tigres de México. El Millonario puso al campeón del mundo como uno de sus objetivos para la segunda mitad del año en una negociación que lleva adelante el presidente Stéfano Di Carlo.

Desde hace varias semanas, en River empezaron a comunicarse tanto con Tigres como con el propio Correa, que habría dado el visto bueno, con la intención de que se sume al equipo a partir de julio. Ahora, el club de Núñez deberá destrabar la parte más complicada que es el tema salarial. El club mexicano pagó 8 millones de euros por el ex Atlético Madrid y su sueldo actual trastoca un poco el nuevo esquema de Di Carlo, que tiene un tope para el dinero que pueden ganar los futbolistas del plantel.

Por otro lado, el cuerpo técnico también está atento a otras opciones en distintas posiciones: un central, puesto en el que River sueña con Nicolás Otamendi, un mediocampista central, donde empezó a sonar el uruguayo Mauro Arambarri y un centrodelantero, donde Giovanni Simeone es el nombre que más suena.