La polémica del Superclásico sigue sumando capítulos. River Plate decidió pasar a la acción tras la jugada que encendió la discusión en el Monumental y realizó un pedido formal a la AFA para que Héctor Paletta no vuelva a intervenir en partidos del club, al menos en el corto plazo.

El foco del reclamo está puesto en la acción que tuvo como protagonista a Lucas Martínez Quarta, quien cayó en el área tras un empujón de Lautaro Blanco en el cierre del encuentro ante Boca Juniors. La jugada fue revisada desde el VAR, pero el árbitro principal Darío Herrera no fue convocado a observarla en la pantalla, lo que desató la bronca de todo el mundo River.

En Núñez consideran que la responsabilidad principal recae sobre Paletta, encargado de la tecnología en ese partido, al entender que debió llamar al juez para una revisión más exhaustiva. La decisión de no intervenir dejó la sensación de un penal no sancionado en una jugada determinante del clásico.

El malestar no quedó solo en lo deportivo. Desde la dirigencia elevaron el reclamo a la AFA, argumentando sentirse perjudicados por fallos arbitrales en los que Paletta tuvo participación, y solicitaron que no sea designado en futuros encuentros del equipo.

Según trascendió, desde la casa madre del fútbol argentino habrían tomado nota del planteo y no se descarta que el árbitro quede momentáneamente al margen de designaciones vinculadas a River, en una medida que busca descomprimir la tensión generada tras el Superclásico.

El episodio reavivó viejas suspicacias en torno al árbitro, especialmente por su vínculo familiar con el ex defensor Gabriel Paletta, identificado públicamente con Boca, lo que alimentó aún más el clima de desconfianza en el entorno riverplatense.

Mientras tanto, la jugada sigue siendo tema de debate en el fútbol argentino, con opiniones divididas sobre la decisión arbitral y un nuevo capítulo que vuelve a poner al VAR en el centro de la escena.