Además de la derrota, el Superclásico dejó a River con otra mala noticia: se confirmó el desgarro en el isquiotibial izquierdo de Sebastián Driussi. El atacante debió abandonar el campo de juego a los 15 minutos y hoy se confirmó la cuarta lesión muscular desde su regreso al club luego de realizarse estudios. Estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas, según indicaron desde el cuerpo médico del Millonario.

El Gordo venía en un gran momento desde la llegada de Eduardo Coudet al banco riverplatense, con cinco goles en los últimos siete encuentros, pero nuevamente fue víctima de las lesiones. Desde su vuelta a River a comienzos de 2025 es cuarta vez que sufre un desgarro muscular. Además, hay que sumarle a eso una recaída y una severa lesión de tobillo a mediados del año pasado durante el Mundial de Clubes que lo tuvo casi dos meses sin jugar.

En cuanto a los encuentros que Driussi se pierde, Coudet no podrá contarlo en los próximos compromisos del Torneo Apertura frente a Aldosivi y Atlético Tucumán, ni en los partidos de visitante ante RB Bragantino y Carabobo por la Copa Sudamericana. Además de eso, es casi seguro que el goleador del ciclo del Chacho tampoco esté disponible para los octavos de final del Torneo Apertura.