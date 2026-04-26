En la previa del Road Show que hizo vibrar al público en Buenos Aires, Franco Colapinto habló de la posibilidad de encontrarse con Lionel Messi en el GP de Miami. La carrera, que marcará la reanudación de la actividad de la Fórmula 1, podría ser el escenario de un esperado encuentro entre dos de los deportistas argentinos más queridos de la actualidad.

Consultado sobre la posibilidad de compartir un asado con el '10' de la Selección Argentina en Estados Unidos, Colapinto respondió con modestia: “Yo no organizo nada, a mí me da cosa”, dijo, y planteó cómo desea que fuese el encuentro apuntando a algo más espontáneo: “Tengo muchas ganas de conocerlo hace mucho tiempo, quiero que sea algo natural. No quiero que vengan cámaras y que sea algo de marketing, me daría mucha vergüenza. Me encantaría conocerlo, pero que se dé natural", contó.

El pilarense dijo esto en la previa del Road Show que lo tuvo como protagonista en Buenos Aires, en el circuito callejero de Palermo. Este evento resultó histórico para los fanáticos y amantes del automovilismo, que se acercaron en masa para ver a Colapinto circular primero con el Lotus E20, auto de Fórmula 1 del 2012 readaptado con los colores de Alpine y luego abordo del mítico Flecha de Plata, en homenaje a Juan Manuel Fangio.

Cuándo es el GP de Miami

Colapinto volverá a las pistas en la Fórmula 1 el próximo fin de semana. Este Gran Premio reanudará la acción luego de un mes de parate, ya que en abril no hubo actividad a pesar de que estaban programados los GP de Bahréin, para el 12, y de Arabia Saudita, para el 19, pero no se realizaron este año por la guerra en Medio Oriente. En tanto, como extra, Miami será el segundo escenario que tendrá una carrera sprint, ya que es una de las seis fechas incluidas para eso en el calendario.