Franco Colapinto y Maia Reficco volvieron a alimentar las versiones de romance, pero esta vez con una imagen mucho más clara. En la previa del Road Show que el piloto realizará en Palermo, ambos fueron vistos tomados de la mano durante un almuerzo en Estancia Vigil, en Los Cardales, rodeados por personas de su círculo cercano.

La escena no apareció aislada. Desde hace semanas, Franco Colapinto y Maia Reficco venían siendo vinculados sentimentalmente, pero cada nueva salida sumaba otra pista sobre el vínculo. Primero fueron los rumores, después las apariciones compartidas y ahora llegó una postal que muchos interpretaron como la confirmación más fuerte hasta el momento.

Franco Colapinto junto a Maia Reficco.

El encuentro se dio en un contexto especial para el piloto, que llegó al país para encabezar una exhibición con un Fórmula 1 sobre la Avenida del Libertador. Con la expectativa creciendo alrededor del evento, cada movimiento suyo empezó a generar repercusión inmediata, sobre todo cuando Maia Reficco apareció nuevamente a su lado.

En las imágenes que circularon, el detalle que más llamó la atención fue el gesto entre ambos. Franco Colapinto tomó de la mano a la actriz durante el almuerzo, una señal que dejó atrás cualquier lectura ambigua. No se trató de una salida multitudinaria sin contacto, sino de un momento relajado donde se los vio cómodos y cercanos.

Franco Colapinto junto a Maia Reficco.

La elección del lugar también sumó un clima íntimo. Estancia Vigil, en Los Cardales, fue el escenario de un plan de mediodía con asado, vinos y una mesa compartida. Allí, lejos del ruido de la ciudad pero todavía bajo la mirada pública, la pareja quedó expuesta en una situación más cotidiana y menos preparada.

Maia Reficco apostó por un look elegante pero relajado, con pantalón de vestir oscuro, camisa celeste a rayas finas y blazer rosa pastel. El piloto, en cambio, combinó una impronta deportiva con detalles más formales, entre pantalón marrón, remera verde oliva, campera, visera al tono y zapatillas claras.

Franco Colapinto junto a Maia Reficco.

Antes de esa visita, ya habían compartido otros planes que reforzaron las sospechas. Pasaron por una pista de karting en Zárate, hicieron una parada para tomar helado en Pilar y también habrían tenido una cena en Palermo, en un restaurante reservado para la ocasión.

Con ese recorrido, la foto de la mano terminó funcionando como el gesto que faltaba. Franco Colapinto y Maia Reficco no hicieron una confirmación hablada, pero la secuencia de salidas y la naturalidad con la que se mostraron en Los Cardales dejó instalada una lectura difícil de esquivar: el romance ya no parece un simple rumor.