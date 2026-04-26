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Con cobertura de prima multimedios

Asi se vive desde adentro el Road Show de Franco Colapinto

La histórica exhibición del piloto argentino juntó 500 mil espectadores en Palermo. MejorInformado.com te muestra todos desde las tribunas.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 26 de abril de 2026 a las 15:29
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EL argentino hizo vibrar a su gente con el Alpine (Foto: Mejor Informado)

La fiesta del automovilismo se vivió en Buenos Aires el día de hoy. Franco Colapinto se presentó ante su gente por primera vez en el Road Show que consiste de cuatro etapas, dos en el Lotus E20 de 2012 y otra con la flecha de plata. Él publicó no defraudó y dijo presente con un extraordinario número en la Capital Federal.

El famoso Lotus E20 ploteado con los colores actuales del equipo Alpine de Fórmula 1 salió a pista en las calles de Palermo en el Road Show. En la primera salida con el monoplaza, Colapinto el piloto argentino cautivó a los miles de seguidores, se estima que unos 500.000, que se acercaron al circuito establecido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para disfrutar de una histórica exhibición.

El Road Show desde adentro

Con cobertura de Prima Multimedios y fotos exclusivas de Mejor Informado, así se vivió una jornada que comenzó cerca de las 13 y todavía hace vibrar a los simpatizantes de Colapinto.

EL argentino hizo vibrar a su gente con el Alpine (Foto: Mejor Informado)
 

gran marco de público en Palermo (Foto: Mejor Informado)

 

Colapinto arriba del Flecha de Plata, en la segunda etapa del histórico Road Show. (Foto: Mejor Informado)

gran marco de público en Palermo (Foto: Mejor Informado)

 

 

 

 

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