Luego de un triunfo fundamental ante Platense por el Torneo Apertura, San Lorenzo continuará su camino en la Copa Sudamericana el martes, con una noticia que podría serle beneficiosa: Neymar no formó parte del último entrenamiento del Santos, próximo rival del Ciclón por la tercera fecha de la fase de grupos. El astro tiene una enfermedad y encendió alarmas de cara al duelo en el Nuevo Gasómtero.

El delantero de 34 años se ausentó del entrenamiento del sábado por una enfermedad virósica, según confirmaron medios brasileños. Aunque el Santos no especificó los motivos de su ausencia, si ratificó que Neymar viajará este lunes con el plantel a Buenos Aires. El Peixe marcha 17° en el Brasileirão y solamente suma un punto en el grupo tras empatar en casa con Recoleta, por lo que la visita a San Lorenzo podría marcar el destino del conjunto de Beira Río en la Copa Sudamericana.

"El futbolista Neymar Jr presentó una infección viral el sábado a la noche. Fue medicado y respondió bien y sigue siendo monitoreado por nuestro cuerpo médico", fue la información que dio oficialmente el Santos sobre el '10', sin especificar si será baja para jugar el partido del martes.

Neymar llega en un mal presente con su equipo y mirando de reojo su futuro en la selección brasileña y la posible participación en la próxima Copa del Mundo. El entrenador Carlo Ancelotti, hostigado por la prensa brasileña con el tema, lo tiene en consideración, pero aún no ha vuelto desde aquella lesión que frenó su carrera más de un año en octubre de 2023: "Está en el camino correcto. Tiene que seguir de esta manera y si está bien futbolística y físicamente podremos contar con él", dijo Carletto.