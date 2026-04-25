San Lorenzo llegó a la cancha de Platense con la necesidad de sumar por la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026 para no perder terreno en la pelea por ingresar a los playoffs y con presencia del público visitante ganó 1 a 0 con gol de Rodrigo Auzmendi.

Hernán Mastrángelo fue el juez de una velada que marcó el destino de uno de los grandes del fútbol argentino, quien llegó octavo en la zona A, en la última plaza para llegar a los mano a mano por la definición del título. Por eso, el visitante recibió con buenos ojos la derrota de Independiente en cancha de Riestra 2 a 0 porque en la fecha pendiente de la novena que irá la próxima semana, el Cuervo recibirá al conjunto de Avellaneda.

Quien presionó desde el arranque fue el dueño de casa y llegó con peligro a los cinco minutos, primero con la definición de Tomás Nasif que cerró el marcador Lautaro Montenegro al tiro de esquina. De ese envío, en segunda jugada, el central del Marrón, Víctor Cuesta, conectó una media chilena que se fue a centímetros del palo derecho del arco defendido por Orlando Gill.

Respondió después de los 10 San Lorenzo en una jugada de pelota parada preparada que puso a Alexis Cuello de frente al arco y el remate del delantero Cuervo fue detenido por el arquero Matías Borgogno.

El gol del visitante llegó a los 26 minutos, en un tiro de esquina que encontró a Rodrigo Auzmendi de frente al arco rival para sacudir la red con un potente cabezazo.

El primer tiempo le pudo haber dado una ventaja mayor a los dirigidos por Gustavo Álvarez que después del gol crecieron en el partido. Sin embargo, se fuero al descanso sólo con el 1 a 0 parcial.

La segunda parte ya tuvo un ritmo distinto. Platense intentó adelantarse unos metros en el campo de juego y lo consiguió, arrinconó a su rival contra Gill y sumó un par de alternativas como para llegar al empate, pero el arquero del Cuervo estuvo implecable.

La nota de color la dejó el banco de suplentes visitante ya que a los 40 minutos, a cinco del final, el técnico Álvarez sacó a Matías Hernández, quien había ingresado por Alexis Cuello en vestuarios, para que termine jugando como compañero de Auzmendi el colombiano Diego Herazo.

Formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Matías Reali, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

La previa

El Calamar divide su atención entre el certamen local y la Copa Libertadores, experiencia internacional que lo mantiene ocupado mientras no puede descuidar la suma de puntos para incrementar promedio y no poner en riesgo el futuro en el mediano plazo.

Para la visita sumó muy poco el último empate sin goles como local versus Vélez. Más allá de la rivalidad con El Fortín, el punto dejo sabor a poco pensando en la tabla de posiciones.

Gustavo Álvarez, el técnico de San Lorenzo.

En este sentido, la derrota de defensa y Justicia ante Boca el jueves por la noche (4 a 0) fue una muy buena noticia porque el Halcón quedó a dos de distancia y con un juego menos. Pero el Marrón está a sólo 3 e Instituto (juega el domingo como visitante ante Newell’s a 2).