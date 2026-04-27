A 45 días del inicio del Mundial 2026, uno de los temas calientes en Europa es el futuro del banco del Real Madrid. En esa línea, un reconocido periodista español confirmó que el Merengue se comunicó con Lionel Scaloni para que asuma como DT la próxima temporada. En un puesto que tiene varios candidatos, el entrenador de la Selección Argentina sería uno de los principales apuntados por el presidente Florentino Pérez.

Según Manolo Lama, de COPE, el club madridista inició contactos con Scaloni, que había estado previamente en el radar de la Casa Blanca: “Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni. Te lo aseguro. Están sondeando muchos entrenadores, pero esto te lo aseguro, el Madrid ha contactado con el seleccionador argentino”, afirmó el reconocido periodista.

El vínculo del Gringo vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino termina una vez finalizada la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien él evitó hablar de una renovación, su primera opción sería continuar el proceso con la albiceleste, algo que podría cambiar ante un oferta concreta de Florentino Pérez.

Scaloni picaría en punta en la consideración de Florentino Pérez para Real Madrid.

En una temporada que podría terminar sin títulos, Real Madrid quedó a 11 puntos del Barcelona en La Liga con apenas cinco jornadas por disputarse luego de igualar ante el Betis. Además, fue eliminado en cuartos de final de la UEFA Champions League y en octavos de final de la Copa del Rey ante Albacete, situación que prácticamente da por tierra la continuidad de Álvaro Arbeloa, que llegó interinamente en diciembre para reemplazar a Xabi Alonso pero su objetivo era ser nombrado DT principal.

Los otros candidatos

Además de Scaloni, el Merengue baraja varios nombres para reemplazar a Arbeloa. Entre ellos están Zinedine Zidane, que tuvo una primera etapa llena de títulos pero asumiría en Francia luego de la salida de Didier Deschamps, otro de los candidatos, el alemán Jurgen Klopp, José Mourinho, Massimiliano Allegri y hasta otro argentino, Mauricio Pochettino. Por diferentes motivos, el perfil de Scaloni sería de los mejor considerados por Real Madrid, que apunta a alguien con la capacidad de manejar un plantel lleno de estrellas como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Federico Valverde, entre otros.