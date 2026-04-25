Éder Militão deberá ser operado en los próximos días por el Real Madrid y el defensor central no llegará a tiempo para jugar la Copa del Mundo 2026 con Brasil, donde se han elevado críticas hacia el club español.

Es que el jugador se había lesionado en diciembre de 2025 en el isquiotibial de la pierna izquierda, razón por la cual fue intervenido y estuvo casi cuatro meses fuera de las canchas.

Su vuelta se produjo en el presente abril y el Merengue lo incluyó como titular en tres partidos consecutivos, algo que desde el país pentacampeón recriminan.

Militão no pudo terminar el partido del fin de semana contra Alavés por la fecha 32 de La Liga dentro de una temporada para el olvido del Madrid, donde ya no queda ni ilusión respecto al certamen español donde domina Barcelona.

Las lesiones musuculares han sido recurrentes para Éder Militao en el Real Madrid.

En Brasil entienden que el esfuerzo al que se sometió a Militão en el último tramo fue innecesario: Girona (1 a 1), Betis (1 a 1) y Alavés (2 a 1).

Reincidente

Al futbolista se le volvió a abrir la vieja cicatriz en el músculo, deberá pasar nuevamente por quirófano y los tiempos de recuperación no se condicen con junio, cuando está planteado el inicio de la Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti, actual entrenador del seleccionado sudamericano ya había perdido a Estevao del Chelsea y a Rodrygo, también del Real Madrid.

El italiano sabe perfectamente lo que significa el club español en el final de una temporada en la que no se ganó nada, pero ahora en el rol de seleccionador lamenta profundamente la baja de Militão.