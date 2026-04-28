En medio de la danza de nombres en cuanto al futuro técnico de Real Madrid, un viejo conocido tomó fuerza en las últimas horas: Florentino Pérez se habría decidido por José Mourinho como candidato principal para ser el nuevo entrenador Merengue. Si bien no hay unanimidad, el mandamás madridista se habría decantado por la vuelta del portugués, que estuvo entre 2010 y 2013 en su primera etapa, para reemplazar a un Álvaro Arbeloa que ya tiene marcada la puerta de salida.

El medio The Athletic citó fuentes internas del club que sostienen que la decisión sobre Mourinho está siendo impulsada por Pérez, quien pese a los nombres que se barajan, incluido el de Lionel Scaloni, busca que el Special One regrese al club para encabezar una reconstrucción del plantel para volver a competir con fuerza tanto en La Liga como en Europa y su cláusula de salida del Benfica, valuada en 3 millones de euros, es vista por el dirigente madridista como la mejor opción. El Real Madrid está cerca de finalizar una segunda temporada consecutiva sin títulos y los cañones apuntan a un DT que pueda manejar un plantel lleno de estrellas.

Si bien no hay unanimidad, Florentino Pérez habría decidido buscar a Mourinho para el banco del Real Madrid.

Mourinho ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, donde conquistó La Liga en la temporada 2011-2012, rompiendo con la hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola, una Copa del Rey en 2010-2011 y una Supercopa de España en 2012. A pesar de su éxito nacional, con el Merengue no logró obtener títulos internacionales pese a llegar tres veces a semifinales de Champions League. A pesar de su controvertida marcha, el DT de 63 años dejó un buen recuerdo en el club y podría volver por su segundo ciclo 13 años después de aquella salida.