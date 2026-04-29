Después de la noticia sobre su llegada, finalmente River confirmó oficialmente a Pablo Longoria como su nuevo Director Deportivo. En busca de un cambio de rumbo en el manejo del fútbol, el presidente Stéfano Di Carlo apuesta por quien fuera el presidente más joven del Olympique de Marsella, que responderá a él y tanto como a Enzo Francescoli. Con orígenes en el scouting y un rápido ascenso en el mundo del fútbol, estos son algunas características sobre su perfil.

Longoria ha desarrollado su carrera en una importante cantidad de equipos de distintos países. En su currículum figuran Newcastle, Recreativo de Huelva, Atalanta, Sassuolo, Juventus y Valencia hasta su llegada a Olympique de Marsella en 2020, donde además de Director Deportivo se convirtió en presidente con solamente 34 años, un año después. Allí, el club francés comunicó que el objetivo sería un estilo de juego acorde con la pasión de la hinchada.

No obstante, no todas fueron buenas. El 20 de septiembre de 2023, en medio de una crisis futbolística se apartó temporalmente de su cargo tras recibir amenazas de muerte por parte de los ultras del equipo marsellés. Acusados tanto él como el entrenador de aquel entonces, el español Marcelino García Toral, de dejar de lado a futbolistas de trayectoria, jerarquía y vínculo con la institución como Dimitri Payet, Steve Mandanda o Matteo Guendouzi, la situación escaló y Longoria tecleó, aunque luego pudo sobrepasar la tensión. En el debe quedaron los títulos: pese a varios subcampeonatos, no pudo romper con la malaria sin títulos existente desde 2012.

Longoria llega desde un periplo de 6 años como DD y presidente en Olympique de Marsella.

En cuanto al perfil de dirección deportiva, es un obsesivo del análisis futbolístico y contó que ha llegado a observar hasta siete u ocho partidos diarios para construir una base sólida de información sobre futbolistas. Su búsqueda va apuntada no solamente al talento técnico sino a jugadores que se integren con la identidad, exigencia competitiva y filosofía del entrenador y el club. En Olympique de Marsella pretendía reflejar el estilo de juego acorde a la cultura del club, mientras que en Valencia su gestión deportiva se vinculó al último ciclo exitoso de esa institución, que conquistó la Copa del Rey en 2019 y regresó a la Champions League.

Por otra parte, su estilo poco conservador en la toma de decisiones generó cuestionamientos. Se lo acusó de intervencionista en Marsella, donde hubo una alta rotación de entrenadores durante su paso: Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset y Roberto De Zerbi, quien se fue en febrero de 2026.

Longoria llega a River luego de un extenso recorrido europeo.

Luego de ese largo período, Longoria tendrá su primera experiencia en Sudamérica en un grande como River, donde su elección se valoró en su ojo apostando a futbolistas que muchos desechan. Entre sus éxitos de su época como scout llevó a Florent Sinama Pongolle al recientemente ascendido Recreativo Huelva. En Francia, fichó a Alexis Sánchez y llevó libre a Pierre-Emerick Aubameyang. También apostó a Mason Greenwood, goleador de la Ligue 1 en la temporada pasada y en la actual, al que trajo por 25 millones de euros, arriegándose debido a las acusaciones legales que había afrontado el inglés por parte de su expareja.

Para el español de 39 años la clave estará en ajustarse al contexto específico de cada institución. Esta vez su rol en River estará limitado y no tendrá tanta libertad como en sus dos etapas anteriores en Valencia y Marsella. En un contexto donde el objetivo es dejar atrás una crisis futbolística que se llevó puesto a Marcelo Gallardo, entrenador más laureado de la historia de la institución, la apuesta de Di Carlo es por un hombre que buscará aportar al cambio de la estructura del fútbol apuntando a mejorar las elecciones de los futbolistas en el mercado.