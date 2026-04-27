Uno de los entrenadores más exitosos de la historia de River volvió a la escena. Ramón Díaz visitó los estudios de ESPN y habló del Millonario en F90, en una entrevista donde dejó muchas frases que llamaron la atención. Habló de la actualidad riverplatense, contó su relación actual con el club y elogió a Eduardo Coudet, el actual DT y un ex dirigido suyo.

Teniendo en cuenta el peso de su nombre cada vez que el Millonario se queda sin entrenador, aprovechó para no cerrar la puerta a un hipotético regreso en un futuro: "En River saben que si el club me necesita yo lo voy a ayudar", dijo, aunque aclaró que no para este momento del incipiente ciclo de Coudet, al que elogió: "Es un profesional increíble que va a resolver y al que hay que darle tiempo, estoy seguro de que va a mejorar. Además el equipo no lo armó el", comentó el Pelado.

Sobre su última salida en 2014, previo a la llegada de Marcelo Gallardo, el entrenador de 66 años repasó aquella circunstancia: "Prefiero que la gente me recuerde por lo que hice, no me hubiese gustado tener que irme con un fracaso, más con la historia que tenemos en el club, y más siendo hincha. Siempre quiero irme ganador", expresó, y agregó además que hace mucho que no va al Monumental: "No conozco el estadio nuevo. La última vez fue en el último campeonato, después no fui más. A mí si me invitan, voy, pero no voy a aparecer sólo si no me invitan".

Por último, no le cerró la puerta a trabajar nuevamente en el fútbol argentino, donde ya estuvo previamente en San Lorenzo e Independiente por fuera de sus tres ciclos en River. "Si existe una posibilidad, ¿por qué no? Me gusta mucho el extranjero, pero por qué no. Tuve la oportunidad de estar en grandes clubes, grandes equipos que me dieron la posibilidad de ganar y eso me da la tranquilidad de que salí y pude triunfar por fuera de River."