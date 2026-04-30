El duelo de Copa Libertadores que Estudiantes y Flamengo igualaron 1-1 dejó una pésima noticia para la selección de Uruguay: Giorgian De Arrascaeta sufrió una fractura en la clavícula derecha y su presencia en el Mundial 2026 está en riesgo. El mediocampista, pieza importante en el plantel que dirige Marcelo Bielsa, deberá operarse y el tiempo de recuperación sería de al menos seis semanas, lo que deja un margen casi nulo para estar en la cita mundialista.

La acción ocurrió en el primer tiempo cuando Ezequiel Piovi intentó arrebatarle la pelota desde atrás y el volante cayó sobre su hombro derecho. Aunque en un primer momento la jugada no pareció grave, De Arrascaeta mostró un dolor intenso que le impidió seguir en el partido y debió ser reemplazado a los 20 minutos por Jorge Carrascal.

“Tras un examen de imagen realizado en un hospital local, se confirmó fractura en la clavícula derecha de De Arrascaeta. El jugador regresará a Río de Janeiro junto con el resto de la delegación”, fue el escueto mensaje de la cuenta oficial de Flamengo. El futbolista será operado hoy mismo y el tiempo de recuperación le demandará de seis a doce semanas.

El debut mundialista de Uruguay está previsto para el 15 de junio frente a Arabia Saudita, por lo que el margen para que De Arrascaeta se recupere es muy ajustado y lo más probable es que la Celeste no lo tenga a disposición para la primera fase en caso de ser llamado por Bielsa. cualquier complicación podría dejarlo fuera del torneo. En caso de perderse el Mundial 2026, el mediocampista se sumaría a Joaquín Piquerez, quien se quedó afuera por una grave lesión ligamentaria.