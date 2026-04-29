Globant, el unicornio latino que transforma la experiencia futbolística

Seguramente Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti y Néstor Lorenzo están diagramando los últimos detalles para oficializar la lista de jugadores para el 30 de mayo, cuando falte menos de un mes para el comienzo del Mundial 2026. No obstante, hay otra plantilla robusta y es la de las compañías que se posarán ante los ojos de una audiencia de - según estimaciones - 6 mil millones de personas.



Adidas, Coca-Cola, Aramco, Hyundai-Kia, Lenovo, Qatar Airways y Visa, son algunos de los nombres rutilantes que integran el plantel de estrellas que apoyan el torneo. Entre tantas compañías que operan en geografías diversas, hay una sola que nació en Latinoamérica y se trata del unicornio Globant, que como la selección de Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Ecuador, representará a la región ante el mundo. El portal de FIFA lo dice bien claro: Globant actúa como consultora digital y provee servicios de Software.



El punto de inflexión de la tecnología en el fútbol llegó con la consolidación del VAR, que tuvo un despliegue central en la Copa Mundial de la FIFA 2022. En ese torneo, además, se profundizó el uso de sensores, datos en tiempo real y nuevas interfaces para los fanáticos, en un contexto en el que la experiencia digital empezó a ganar peso.

Ofrecerán datos en tiempo real y nuevas interfaces para los fanáticos durante el Mundial 2026

Meses antes del inicio del Mundial que tuvo a Lionel Messi como figura, Globant firmó su primer acuerdo y comenzó a trabajar con FIFA en el Mundial de Qatar. Allí estuvo detrás del desarrollo de FIFA+, una plataforma que amplió el acceso a contenidos, estadísticas y transmisiones para millones de usuarios en todo el mundo.

En noviembre de 2025, ambas organizaciones ampliaron su alianza con la rúbrica de un nuevo acuerdo en Nueva York. El foco está puesto en el desarrollo y evolución del ecosistema digital de FIFA de cara a los desafíos del 2026. Esto incluye mejoras estructurales en sus plataformas, y el despliegue de herramientas orientadas a potenciar la interacción con los fanáticos.



A diferencia de tecnologías como el VAR, que intervienen directamente en el juego, los desarrollos de Globant operan en otra dimensión. Apuntan a transformar la forma en que se consume el fútbol: desde la personalización de contenidos hasta la integración de datos en tiempo real, pasando por experiencias inmersivas que permiten reconstruir jugadas, analizar trayectorias o acceder a métricas avanzadas durante los partidos. La tecnología dejó de ser un complemento para convertirse en infraestructura. Ya no se trata únicamente de mejorar decisiones arbitrales o sumar estadísticas en pantalla, sino de reconfigurar cómo se organiza un torneo o cómo interactúan los fanáticos.



La experiencia de Globant en este terreno no se limita a su vínculo con FIFA. A través de Sportian, su unidad especializada en deporte, la compañía desarrolla soluciones basadas en inteligencia artificial para organizaciones como LaLiga (Primera División del Fútbol de España). Estas herramientas abarcan desde análisis de rendimiento hasta gestión de datos y operaciones, y ya son utilizadas por clubes y ligas para optimizar decisiones dentro y fuera del campo.

De cara al Mundial, ese know-how también se proyecta hacia selecciones nacionales, que podrán apoyarse en tecnología para planificar su estadía, gestionar información y mejorar su preparación durante el torneo.

En este nuevo escenario, la FIFA redefine el mapa de sus alianzas. Los socios tecnológicos pasan a ocupar un lugar estratégico en el corazón del negocio y del espectáculo. Son quienes permiten escalar la experiencia a millones de usuarios, procesar volúmenes masivos de datos y sostener una competencia que ya no se juega solo en la cancha.