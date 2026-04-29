En un duelo que puede ser un punto de inflexión, Estudiantes de La Plata recibe desde las 21.30 al Flamengo en UNO por la tercera fecha del Grupo A de Copa Libertadores. El Pincha, líder en la Zona A del Torneo Apertura, quiere también subirse a la cima de su grupo ante el último campeón del certamen, que está primero con 6 unidades, en una interesante pugna entre los vigentes campeones de Argentina y Brasil respectivamente. El duelo será televisado por Fox Sports y Disney+.

Es un partido importantísimo para Estudiantes pensando no solamente en su futuro copero, sino también en los siguientes partidos. Si gana hoy en UNO, quedará como único puntero de su zona y podría afrontar con mayor tranquilidad los próximos encuentros que le demandan viajes a Cusco y a Río de Janeiro en medio de su cotejo de playoffs del Torneo Apertura, donde no hay mañana si pierde. Alexander Medina, que preservó titulares ante Talleres, tiene una sola duda y es en la mediapunta: Alexis Castro o Facundo Farías.

Palacios y Cetré volverán a ser titulares esta noche ante Flamengo. (Foto: AGLP)

Por parte de Flamengo, el conjunto carioca llega en un gran momento en el Brasileirão, donde si bien está segundo a seis unidades del líder Palmeiras viene de ganar 4-0 ante Atlético Mineiro y suma un total de ocho victorias seguidas en todas las competiciones. Los dirigidos por Leonardo Jardim tendrán tres bajas importantes: Lucas Paquetá, Leo Pereira y Erick Pulgar.

El último duelo entre ambos todavía está fresco. Luego de que ambos ganasen en casa por 1-0, la contienda se definió en penales a favor de Flamengo con el argentino Agustín Rossi como héroe de la serie. Ambos registran cuatro conquistas de la Copa Libertadores gracias a la última del Mengão, que además aventaja en el historial al cuadro platense con cuatro triunfos contra dos, mientras que empataron otras cuatro veces.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Facundo Farías o Alexis Castro; Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo o Vitão, Léo Ortiz y Ayrton Lucas; Jorginho, Evertton Araújo y Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estadio: José Luis Hirschi - UNO.

Árbitro: Piero Maza (Chile).