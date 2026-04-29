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Copa Libertadores 2026

Estudiantes va por la victoria y la punta ante Flamengo en UNO: a qué hora juega

El Pincha se mide ante el Mengão en La Plata buscando una victoria fundamental para ser primero en el Grupo A y tomarse una mini revancha de la eliminación copera del año pasado.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 12:44
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Estudiantes y Flamengo reeditan el choque de 2025 en UNO.

En un duelo que puede ser un punto de inflexión, Estudiantes de La Plata recibe desde las 21.30 al Flamengo en UNO por la tercera fecha del Grupo A de Copa Libertadores. El Pincha, líder en la Zona A del Torneo Apertura, quiere también subirse a la cima de su grupo ante el último campeón del certamen, que está primero con 6 unidades, en una interesante pugna entre los vigentes campeones de Argentina y Brasil respectivamente. El duelo será televisado por Fox Sports y Disney+.

Es un partido importantísimo para Estudiantes pensando no solamente en su futuro copero, sino también en los siguientes partidos. Si gana hoy en UNO, quedará como único puntero de su zona y podría afrontar con mayor tranquilidad los próximos encuentros que le demandan viajes a Cusco y a Río de Janeiro en medio de su cotejo de playoffs del Torneo Apertura, donde no hay mañana si pierde. Alexander Medina, que preservó titulares ante Talleres, tiene una sola duda y es en la mediapunta: Alexis Castro Facundo Farías.

Palacios y Cetré volverán a ser titulares esta noche ante Flamengo. (Foto: AGLP)

Por parte de Flamengo, el conjunto carioca llega en un gran momento en el Brasileirão, donde si bien está segundo a seis unidades del líder Palmeiras viene de ganar 4-0 ante Atlético Mineiro y suma un total de ocho victorias seguidas en todas las competiciones. Los dirigidos por Leonardo Jardim tendrán tres bajas importantes: Lucas Paquetá, Leo Pereira Erick Pulgar.

El último duelo entre ambos todavía está fresco. Luego de que ambos ganasen en casa por 1-0, la contienda se definió en penales a favor de Flamengo con el argentino Agustín Rossi como héroe de la serie. Ambos registran cuatro conquistas de la Copa Libertadores gracias a la última del Mengão, que además aventaja en el historial al cuadro platense con cuatro triunfos contra dos, mientras que empataron otras cuatro veces.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Facundo Farías o Alexis Castro; Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo o Vitão, Léo Ortiz y Ayrton Lucas; Jorginho, Evertton Araújo y Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estadio: José Luis Hirschi - UNO.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

 

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