La etapa de Eduardo Coudet como entrenador de River comenzó de manera impecable desde los resultados, lo que llevó al DT a igualar una marca que no se daba desde 1989 al ganar los cuatro primeros encuentros que dirigió. Ahora, el Chacho pretende sumar su quinta victoria al hilo para igualar el récord de Arnoldo Watson Hutton en 1934, quien logró ganar sus cinco duelos iniciales sentado en el banco del Millonario.

El inicio a pura victoria coloca al entrenador en un grupo selecto de técnicos que lograron un comienzo similar en la historia de River. Solamente Reinaldo "Mostaza" Merlo (último en hacerlo, en 1989), Juan Eulogio Urriolabeitia (1972), Didí (1970) y el mencionado Arnoldo Watson Hutton (1934) que ostenta cinco victorias consecutivas, alcanzaron estos grandes comienzos. Además de ellos, Coudet tiene por delante a los dos que llevaron esta marca a lo más alto en el club de Núñez: el segundo ciclo de José María Minella (1963, con seis éxitos seguidos) y Víctor Caamaño (1932), dueño absoluto del récord con ocho en fila.

El ciclo del Chacho arrancó el 15 de marzo con una victoria 2-1 contra Huracán en Parque Patricios. Luego, cuatro días después, el Millonario se impuso 2-0 frente a Sarmiento de Junín y el posterior fin de semana la serie triunfal continuó con el 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba. La serie se completó con la goleada de ayer en el Monumental 3-0 ante Belgrano. El próximo desafío para Coudet será este miércoles desde las 21.30, nada menos que en el debut de River en la Copa Sudamericana como visitante del Blooming boliviano. Luego, el cuadro riverplatense visitará a Racing en el Cilindro por el Torneo Apertura.