La victoria y el buen funcionamiento de River ante Belgrano de Córdoba en el Monumental sirvió también para que Facundo Colidio ponga fin a su extraordinaria sequía goleadora que llegó a los 261 días, 26 partidos de manera consecutiva que lo dejaron en el foco del hincha.

Su última aparición estadística en un compromiso oficial había sido el 19 de julio del año pasado, justamente ante otro rival cordobés. Entonces, el ex Tigre y Boca se anotó en el 4 a 0 del Millonario ante La Gloria como visitante.

La decisión de Eduardo Coudet de confirmar al atacante como titular en el compromiso de esta tarde noche no pasó desapercibida en el Monumental. Al momento en que la voz del estadio dio a conocer la formación e hizo sonar su nombre fue el único reprobado con silbidos notorios.

Finalmente, con su aparición a los 12 minutos del complemento (2 a 0 parcial), el rubio atacante parece haber iniciado un nuevo capítulo en la institución que volvió a gustar y enamorar con el 3 a 0 final ante un buen rival que quedó reducido ante el nivel mostrado por su rival.

Al término del partido, el delantero aceptó hablar ante las cámaras de la televisación oficial del partido y se mostró respetuoso y muy tranquilo: "El jugador siempre tiene que tener las cosas muy claras y seguir trabajando. Es cierto que fueron muchos partidos, pero siempre seguí entrenando de la misma manera".