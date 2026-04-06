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Lunes 06 de Abril, Neuquén, Argentina
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Va el equipo B

La extraña decisión de Vasco da Gama: el DT no viaja y enviará un equipo juvenil a jugar contra Barracas Central

El entrenador Renato Gaúcho decidió no viajar a Argentina y guardarse a los titulares para priorizar el Brasileirao por sobre el duelo ante el Guapo. Su ayudante Marcelo Sales estará al mando en el cotejo por Copa Sudamericana.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Lunes, 06 de abril de 2026 a las 13:41
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Renato Gaúcho no viajará para el duelo ante Barracas y su Vasco Da Gama irá con juveniles. (Foto: Getty)

En las últimas horas, Vasco da Gama una inusual decisión de cara al debut por la Copa Sudamericana 2026. El conjunto brasileño no presentará a su plantel titular y su entrenador no viajará a Argentina para el partido ante Barracas Central. En su lugar, el equipo carioca presentará un equipo colmado de juveniles priorizando el duelo del Brasileirão del próximo fin de semana y Renato Gaúcho será sustituido por el segundo ayudante de campo, Marcelo Sales.

El partido, que tendrá lugar mañana a las 19 en el estadio de Banfield, donde Barracas hará de local durante la competencia, tendrá entonces a un Vasco Da Gama alternativo con sólo tres jugadores con experiencia en Primera División: Lukas Zuccarello, Avellar y Andrey Fernandes. En conferencia de prensa, Renato Gaúcho explicó los motivos: "No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega", dijo el DT.

El Almirante afronta una complejidad logística durante esta semana por la que el director técnico de 63 años tomó esta decisión: tras el viaje a Buenos Aires, el sábado Vasco se enfrenta al Remo, ubicado en la ciudad de Belem, ubicada a casi 2.500km de Río de Janeiro. El elenco carioca marcha décimo primero en el Brasileirão con 12 puntos en 10 fechas, y tras la reciente derrota 2-1 ante Botafogo, Gaúcho prefirió resguardar a su plantel titular para evitar lesiones y desgaste.

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