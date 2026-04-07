El estreno con victoria de Boca ante la Universidad Católica tuvo como protagonista estelar el debut soñado de Leandro Paredes por Copa Libertadores. El volante de la Selección Argentina, que portó la cinta de capitán del Xeneize, marcó un tanto y fue la figura del 2-1 de su equipo en el Claro Arena de Santiago de Chile. En su etapa previa, no había podido jugar la competición y recién hoy, a sus 31 años, pudo hacerlo en una noche que difícilmente olvide

El mediocampista del Xeneize abrió el marcador a los 16 minutos con un potente derechazo cruzado desde afuera del área, tras aprovechar un rechazo de la defensa rival. De esta manera, estableció el 1-0 y abrió el camino de la posterior victoria de Boca, que lo coloca como líder del Grupo D junto al Cruzeiro. Apenas iniciado el encuentro, Paredes había recibido una amonestación a los 5 minutos tras una trifulca, pero desde ese momento se empezó a erigir como figura, siendo siempre el eje del juego tanto para romper líneas con sus pases como para manejar los tiempos cuando había que sostener el balón.

En 2012, cuando Boca llegó a la final de la Copa Libertadores de aquel año, Paredes no formó parte del plantel. Ese mismo año, más adelante, tuvo su única participación internacional previa ingresando desde el banco en la Copa Sudamericana ante Independiente. Ya en 2013, bajo la tutela de Carlos Bianchi, estuvo en el banco en dos partidos de Libertadores, pero no vio minutos, y en 2014, año en el que Boca no clasificó, el volante partió hacia Italia para jugar en la Roma. Luego de una larga espera, finalmente su estreno copero será muy recordado.