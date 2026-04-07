La Copa Libertadores todavía no comenzó para Boca dentro de la cancha, pero ya se juega un partido caliente fuera de ella. En la previa del duelo ante Universidad Católica en Chile, hinchas xeneizes fueron víctimas de hechos de violencia y robos a mano armada en las inmediaciones del hotel donde se aloja el plantel.

El episodio ocurrió en la zona de Vitacura, en Santiago, donde simpatizantes argentinos que habían llegado para acompañar al equipo fueron sorprendidos por un grupo de delincuentes armados. Según reportes de medios locales, los agresores portaban indumentaria vinculada a Colo Colo, lo que rápidamente encendió las alarmas por un posible trasfondo ligado a viejos conflictos entre hinchadas.

Además del robo de pertenencias personales, los atacantes se llevaron banderas que los hinchas habían desplegado en apoyo al equipo. Algunas de ellas ya habrían sido recuperadas, aunque la situación generó preocupación en la previa de un partido que promete tener un importante marco de público visitante.

El trasfondo de la violencia remite a lo ocurrido en 2023, cuando en un cruce copero en Buenos Aires se registraron enfrentamientos entre hinchas de Boca y simpatizantes chilenos, con agresiones y momentos de alta tensión en las inmediaciones de La Bombonera. Aquella secuencia dejó heridas abiertas que, según versiones surgidas en Chile, podrían haber derivado en estos hechos recientes.

Mientras tanto, Boca se prepara para su estreno ante Universidad Católica en un contexto enrarecido. Se espera la presencia de cerca de 2000 hinchas xeneizes en el estadio, en un operativo que ahora estará bajo la lupa tras los incidentes registrados en la previa.

Así, lo que debía ser una fiesta copera en territorio trasandino quedó marcado por la violencia, en un capítulo que vuelve a poner en foco la seguridad y la convivencia entre hinchadas en el fútbol sudamericano.