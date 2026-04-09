Tras iniciar la Copa Libertadores con triunfo frente a Universidad Católica, el exigente abril de Boca marca el clásico ante Independiente en La Bombonera. De cara a ese encuentro, Claudio Úbeda realizaría una rotación en el equipo para el próximo sábado. Entre esos cambios, además de la ya conocida ausencia de Leandro Paredes por acumulación de amarillas, se destaca una posible vuelta de Agustín Marchesín en el arco y la casi segura ausencia de Miguel Merentiel por un dolor en el pubis.

Tras la victoria en Chile, la idea de Úbeda es no arriesgar jugadores que no estén en óptimas condiciones ante el Rojo dada la cercanía del segundo encuentro contra Barcelona de Guayaquil, el próximo martes en La Bombonera. La baja ya conocida es Paredes, que sumó su quinta amarilla para asegurarse estar en el Superclásico ante River, pero además el DT confirmó que Merentiel, reemplazado en el segundo tiempo contra Universidad Católica por un dolor en el pubis, tiene chances de descansar.

Merentiel, candidato a descansar por un problema en el pubis.

Otro en la misma situación es Marcelo Weigandt, que salió con molestias en la rodilla y le dejaría su lugar a Juan Barinaga. Además, futbolistas como Milton Delgado, Tomás Aranda y Ádam Bareiro, que arrastran una gran acumulación de minutos, podrían descansar para dar oportunidad a recambios. Ahí se abre la chance para Exequiel Zeballos, que acumula más de dos meses sin jugar por un desgarro en el bíceps femoral y podría retornar, aunque sea desde el banco.

Marchesín acelera para volver

En cuanto al arco, Marchesín acortó los plazos de su recuperación del desgarro en su aductor derecho y se entrenó a la par del grupo el miércoles en Chile, mostrando su intención de estar presente en el clásico. No obstante, el cuerpo técnico evaluará su estado en los días previos, ya que la idea es no arriesgar al guardameta de 37 años. En cualquier caso, Leandro Brey está disponible para seguir bajo los palos.