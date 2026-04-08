La Bombonera se prepara para una noche de las que marcan el pulso del fútbol argentino. Boca e Independiente volverán a verse las caras este sábado desde las 19:30, en un clásico que llega con ambos equipos en alza y con argumentos de sobra para ilusionarse.

El Xeneize aterriza con el ánimo en alto tras su sólido debut en la Copa Libertadores, donde consiguió tres puntos de peso ante Universidad Católica en Chile. Sin embargo, no todo es tranquilidad para Claudio Úbeda: Miguel Merentiel encendió las alarmas tras salir con una molestia y su presencia es una incógnita. El delantero arrastra un dolor en el pubis y será evaluado hasta último momento, en un ataque que podría perder a una de sus piezas más determinantes.

Distinta es la situación de Adam Bareiro, quien también dejó la cancha en el último partido pero por cansancio y llegaría sin inconvenientes. En caso de que Merentiel no esté disponible, el paraguayo deberá reconfigurar su sociedad ofensiva, una dupla que venía siendo clave con números que respaldan su impacto en el equipo.

Del otro lado, Independiente llega con el pecho inflado tras haberse quedado con el clásico de Avellaneda frente a Racing. El equipo de Gustavo Quinteros buscará estirar su buen momento en otro escenario de máxima exigencia, aunque no estará completo. La baja de Santiago Montiel por lesión representa un golpe sensible, mientras que Ignacio Pussetto continúa en duda y podría perderse el encuentro.

La buena noticia para el Rojo pasa por la vuelta de Matías Abaldo, quien cumplió su suspensión y regresará al once titular para aportar desequilibrio en ataque. Además, el entrenador mantiene una duda en la mitad de la cancha, donde Lautaro Millán y Mateo Pérez Curci pelean por un lugar.

El historial reciente entre ambos refleja paridad, aunque con una leve ventaja para Independiente en los últimos cruces. De hecho, la última vez que se enfrentaron fue triunfo del Rojo por 1-0 en La Bombonera, un antecedente que le agrega condimento a un duelo que ya de por sí promete.

Con Boca buscando consolidar su levantada y con el Superclásico ante River en el horizonte, e Independiente intentando reafirmar su identidad tras ganar el clásico, el partido asoma como una prueba de carácter para los dos. Entre ausencias, regresos y un presente que invita a creer, el clásico en Brandsen 805 ya empezó a jugarse… y promete ser de alto voltaje.