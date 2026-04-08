Después de un debut copero que dejó sensaciones más que positivas, Boca no se quedó en el festejo y ya empezó a reacomodar sus fichas pensando en lo que viene. En el predio de Palestino, en Chile, el equipo que conduce Claudio Úbeda sumó dos noticias que caen como refuerzos en pleno calendario apretado: Exequiel “Changuito” Zeballos y Agustín Marchesín volvieron a entrenarse a la par del grupo.

Ambos formaron parte de la práctica junto a los futbolistas que no fueron titulares en la victoria ante Universidad Católica, en lo que empieza a perfilarse como un regreso esperado. Si responden bien en los próximos entrenamientos, podrían meterse en la lista de convocados para el cruce del sábado frente a Independiente.

El contexto acompaña. Boca viene de dar un golpe en la altura y arrancar la Copa Libertadores con el pie derecho, mostrando una versión sólida y en crecimiento. Y en medio de ese envión, la recuperación de dos piezas importantes potencia todavía más el panorama.

El caso de Zeballos es seguido de cerca. El extremo dejó atrás un desgarro grado III en el bíceps femoral izquierdo que lo tuvo más de dos meses afuera (63 días) y ahora apunta a volver de manera progresiva. La idea es que, si está disponible, sume minutos desde el banco y recupere ritmo de competencia sin apurar los tiempos. Sin embargo, su regreso abre un interrogante: el nivel de la dupla Miguel Merentiel - Adam Bareiro, sumado a la irrupción de Tomás Aranda, le arma un lindo dolor de cabeza al entrenador.

Por el lado de Marchesín, la evolución fue incluso más rápida de lo esperado. El arquero acortó los plazos de su desgarro y ya dejó en claro que quiere volver cuanto antes. De todos modos, en el cuerpo técnico manejan la situación con cautela: una recaída podría dejarlo afuera por lo que resta del semestre. Mientras tanto, Leandro Brey sigue listo para responder.

Úbeda, que fue encontrando respuestas sobre la marcha, empieza a tener ese “problema” que todo entrenador desea: competencia interna y variantes en puestos clave. Con el equipo en alza y dos referentes que golpean la puerta, Boca se prepara para lo que viene con el plantel cada vez más completo… y con decisiones pesadas en el horizonte.