En una noche donde se se certificó la eliminación en la Copa Libertadores de Boca, lo que queda para el Xeneize será la Copa Sudamericana en la segunda mitad del año. Tras caer ante Universidad Católica, los dirigidos por Claudio Úbeda terminaron terceros en el Grupo D de la Libertadores y enfrentarán a O'Higgins de Chile en los playoffs del segundo torneo más importante del continente.

Los cruces de playoffs se definieron de manera anticipada ya que se estableció que el mejor segundo de la Copa Sudamericana se enfrente con el peor tercero proveniente de la Libertadores, y así sucesivamente hasta completar las ocho llaves. El ganador de cada enfrentamiento avanza a octavos, donde se medirá con uno de los primeros clasificados del torneo.

La serie iniciará en La Bombonera, con el partido de ida programado entre el martes 21 y el jueves 23 de julio, justo tras la conclusión del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá cuya final está prevista para el domingo 19 de ese mes. La revancha se disputará en Rancagua, Chile, en la semana siguiente, entre el 27 y 29 de julio. En caso de que Boca supere esta fase, por haber llegado desde la Libertadores, comenzará todos sus cruces en condición de local y definirá las series como visitante exceptuando que se cruce con otro tercero que tenga menos puntos acumulados.

El sorteo que definirá el camino de todos los equipos tanto de Copa Libertadores como de la Sudamericana será el viernes a las 12, en la sede de la CONMEBOL en Luque, Paraguay. La final de la segunda competición más importante de América está prevista para el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia.