En un duelo fundamental, Boca perdió 1 a 0 con la Universidad Católica por la última fecha de Copa Libertadores 2026 y se quedó eliminado en la primera ronda del certamen continental, dejando la continuidad de Claudio Úbeda prácticamente sentenciada de cara a futuro.

Los primeros diez minutos del partido devolvieron un trámite muy parejo, más allá de la intencíón del conjunto argentino por instalarse en campo rival. Exequiel Zeballos fue de lo más peligroso en los últimos metros y sobre los 13 minutos provocó la primera jugada polémica de la noche. El 7 Xeneize reclamó que lo tomaron dentro del área, pero para el juez Wilmar Roldán no fue penal y el VAR tampoco lo convocó para que revisara.

Con un rival chileno totalmente replegado en su campo de juego, Boca era el que manejaba la pelota, pero en la primera que la visita pudo correr con la pelota dominada llegó el gol de Clemente Montes a los 34 minutos, una gran definición del delantero que recostado sobre la izquierda sacó el derechazo combado al segundo palo del arco defendido por Leandro Brey, hasta ese momento era un espectador del partido.

El segundo tiempo se presenta como todo un desafío para los boquenses porque la paciencia del estadio parece agotada y ofensivamente tampoco fue que en la primera le sobró inspiración.

Desde el banco de suplentes siguen de cerca los pasos de su capitán, Leandro Paredes, quien manifestó molestias en su pierna derecha después de las primeras jugadas, en el día que Lionel Scaloni lo confirmó como uno de los 26 nombres mundialistas con la Selección Argentina.

Claudio Úbeda mueve el banco en los vestuarios e ingresa Alan Velasco por un inexpresivo Ander Herrera en la mitad de la cancha local que buscará ganar en desequilibrio.

Boca busca la jugada que represente un golpe de efecto en el partido, pero con una falta de ritmo tan notable que al conjunto visitante le alcanza con orden y despliegue físico para soportar la ventaja y llenar de urgencias a un rival que no tiene ideas y ya se juegan los últimos 20 minutos.

Esa acción que necesitaba apareció a los 27, pero Branco Ampuero le sacó el gol a Velasco en la línea, tras una mala intervención del arquero Vicente Bernedo que dio un rebote innecesario después del cabezazo en el segundo palo de Romero.

El empate transitorio de Boca llegó a falta de 5 minutos para el final en los pies del paraguayo Romero. Sin embargo, la jugada quedó anulada por posición adelantada. Lo sancionó Roldán y lo chequeó el VAR. Sigue ganando la Católica 1 a 0.

Síntesis

Boca Juniors 0: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

U. Católica 1: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia; Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Cristian Cuevas, Clemente Montes; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero..

Gol: PT 34' Montes (UC).

Cambios: ST al inicio Alan Velasco por Herrera (B), 17' Angel Romero por Pellegrino (B), 29’ Agustín Farías por Martínez (UC) y Daniel González por Cuevas (UC), 33’ Miguel Merentiel por Giménez (B) y Justo Giani por Cuevas (UC). 42 Diego Corral por Zampedri (UC).

Árbitro: Wilmar Roldán.

Estadio: La Bombonera.

La previa

Más allá de lo que pase entre Cruzeiro y Barcelona, el destino de Boca está en sus propias manos, ya que con una victoria en La Bombonera no necesitará de ningún otro resultado para meterse en la próxima fase. Luego de la complicación que representó la derrota ante Barcelona (E), más el empate polémico ante los brasileños en la anterior jornada, el Xeneize complicó su situación y es tercero.

Universidad Católica lidera con 10 puntos, Cruzeiro suma 8 y el elenco argentino tiene 7, pero si gana alcanzará a la Universidad Católica, al que ya venció en su anterior duelo entre ambos, se quedará al menos con el segundo puesto del Grupo D. Eso sí, cualquier otro resultado decretará su eliminación.

Para el duelo, Úbeda apostaría por un mediocampo de experiencia liderado por Leandro Paredes y dejaría afuera a Miguel Merentiel (sigue con una dolencia aunque lo esperarán hasta el final) en el ataque para darle lugar a Exequiel Zeballos, que compartirá ataque con Tomás Aranda y Milton Giménez para ir por la clasificación. Además, Adam Bareiro tiene una una lesión muscular y se lo pierde, mientras que Ayrton Costa, suspendido, será reemplazado por Marco Pellegrino en la zaga.

Del otro lado, U Católica depende de sí mismo y llega con esa ventaja a La Bombonera. Con la igualdad se meterá en octavos y ante una derrota, necesitará que Cruzeiro no le gane a Barcelona. Dirigido por el argentino Daniel Garnero tiene en su plantel a los compatriotas Justo Giani, Juan Ignacio Díaz, Agustín Farías, Martín Gómez, Fernando Zuqui, Matías Palavecino y al goleador Fernando Zampedri, que aunque es duda por problemas físicos sería titular.

Formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

U. Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia; Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Cristian Cuevas, Clemente Montes; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero..

El encuentro es transmisión De las radios del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.