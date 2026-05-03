El gran atractivo de la última jornada del Torneo Apertura 2026 estará sin dudas en la definición de la Zona B: cinco equipos se disputen los dos últimos lugares para avanzar a la fase final, por lo que se jugarán cuatro partidos en simultáneo. Además del mano a mano entre Racing y Huracán, Tigre visita a Rosario Central, mientras que lo mismo hace Sarmiento ante Belgrano en Alberdi buscando arrebatarle el lugar a un Barracas Central que es el último en entrar pero ayer perdió con Banfield y podría perder su puesto en esta fecha final.

La definición

El primer tanto de la tarde fue de Gimnasia (LP), que se puso en ventaja ante Argentinos Juniors y está subiendo al quinto lugar con gol de Marcelo Torres. Con este resultado, no hay grandes modificaciones: solamente el Lobo asciende en la tabla y se está evitando jugar con River. Por debajo del elenco platense quedan Belgrano, Huracán y Racing, estos dos metiéndose gracias al empate 0-0 en el Cilindro de Avellaneda.

Así está el panorama

La atención está centrada en el duelo entre Racing (9°, 20 puntos y +2 de diferencia de gol) y Huracán (7°, 21 puntos y +4). El Globo tiene la posibilidad de asegurar su clasificación e incluso la localía con una victoria. Si empata, deberá esperar que ni Tigre ni Sarmiento ganen, y en caso de perder requerirá que ambos equipos rivales no consigan la victoria para seguir con chances. A la Academia un triunfo lo mete directo en octavos sin depender de otros resultados, pero una derrota lo deja afuera. En caso de empate, será esperar que ni Tigre ni Sarmiento ganen para avanzar.

Maravilla y otra "recuperación récord" para ayudar a Racing a clasficar. (Foto: X @RacingClub)

Tres por un lugar

Barracas Central, tras caer 2-1 contra Banfield en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, complicó sus chances y les dio vida al Verde y al Matador. El equipo de Rubén Darío Insua es octavo con 21 puntos y diferencia de gol en cero y depende ahora de resultados ajenos para avanzar. Necesita que Racing pierda ante Huracán, y que ni Tigre ni Sarmiento logren triunfar en sus respectivos encuentros.

Tigre, uno de los que busca meterse por la ventana. (Foto: Instagram @catigreoficial)

Tigre, con 19 puntos y una diferencia de +3, visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El equipo dirigido por Diego Dabove necesita ganar sí o sí, ya que no depende de otros resultados. Por su parte, Sarmiento (11°, 19 puntos y -3) debe vencer a Belgrano en Córdoba y aguardar que el Matador no sume en Rosario. Si así sucede, elenco de Junín tendría que hacerlo por al menos siete goles de diferencia para clasificar.