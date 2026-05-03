En una definición que tiene a varios implicados, Racing iguala 0-0 con Huracán por la última fecha del Torneo Apertura. La Academia, sumido en una crisis futbolística, llega obligado a ganar para clasificar sin depender de nadie mientras que el Globo estará entre los ocho mejores con el empate, aunque un triunfo podría dejarlo cuarto y darle la localía para octavos. El encuentro es televisado por ESPN Premium. Por ahora, ambos equipos se están metiendo en playoffs.

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matías Zaracho; Santiago Solari, Baltasar Rodríguez y Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano; Lucas Blondel, Facundo Waller, Óscar Romero Thaiel Peralta; Jordy Caicedo y Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Estadio: Presidente Juan Domingo Perón.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

En simultáneo juegan Central-Tigre, Gimnasia-Argentinos Juniors y Belgrano-Sarmiento, duelos que definirán, junto al que se juega en el Cilindro de Avellaneda, a los últimos dos clasificados de la Zona B. El que está expectante es Barracas Central, que perdió el sábado y está octavo pero con chances de perder su lugar de clasificación.

La previa

Racing llega en un momento muy malo pero tiene las cuentas claras: si gana clasifica, si empata debe esperar que no ganen Tigre y Sarmiento, y si pierde quedará afuera. Para lograr la clasificación, debe superar su mal presente en el que ganó solamente uno de los últimos siete y el hincha ya ha dado reiteradas muestras de impaciencia contra la dirigencia y los jugadores.

Para este juego, Gustavo Costas recupera a Maravilla Martínez y Santiago Sosa, ausentes en la última presentación donde la Academia apenas pudo empatar 1-1 con Caracas en su visita a Venezuela. El goleador, con un esguince de rodilla, descartó perderse este duelo clave pese a no completar su recuperación mientras que el volante se recuperó de una sobrecarga muscular. Por otro lado, Gastón Martirena padece un esguince acromioclavicular izquierdo y se lo pierde.

Maravilla vuelve con la misión de clasificar a Racing.

Por otro lado, Huracán tiene más resultados a su favor ya que empatando o ganando logra la clasificación. Suma 21 puntos, está ubicado en el séptimo puesto luego de perder ante Argentinos por 2-1 y, aunque el punto le sirve, una victoria le serviría para hacer de local en el duelo de octavos. Diego Martínez no podrá contar con Cesar Ibáñez suspendido, en su lugar jugará Leandro Lescano. Además, Óscar Romero irá por Leonardo Gil, e Ignacio Campo y por Máximo Palazzo.