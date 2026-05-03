Luego de la victoria en cancha de San Lorenzo 2 a 1 por el pendiente de la 9ª fecha en el Torneo Apertura 2026 que le valió la clasificación, en Independiente todo es alegría por su vuelta a los playoffs, en búsqueda del sueño por ser campeón.

Al menos hasta que el domingo se complete la jornada de la zona B, el Rojo tiene como rival transitorio a Central en Rosario, en una lista de potenciales mano a mano que también incluyen a Argentinos Juniors y River Plate.

Defensa y Justicia es el único que puede alterar la tabla de posiciones en la Zona A. El Rojo ya sabe que es el quinto.

Todos serán cruces por demás atractivos que el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros ya no disputará como local en Avellaneda. Deberá ir a jugar sus llaves como visitante.

Abaldo: gol y asistencia

El uruguayo Matías Abaldo fue una de las figuras del partido en cancha de San Lorenzo. Autor del primer tanto y de la asistencia que terminó en el tanto del chileno Maximiliano Gutiérrez para el visitante.

“Vamos a estar pendientes de lo que pase mañana (por el domingo), pero muy contento de haber ganado en esta cancha, ante un rival muy bueno”, dijo el extremo ante las cámaras.

Nicolás Tripichio, mediocampista del Cuervo lamentó la caída en casa. “Nos vamos con un sabor amargo, pero es bueno saber que nos clasificamos”, dijo.

El empate de Unión en Santa Fe contra Talleres 1 a 1 dejó al Tatengue por debajo de la línea de puntos del Azulgrana. La chance será ahora para Defensa y Justicia que si el lunes gana en Mendoza ante Gimnasia se quedará con la última plaza de la zona A.

El Halcón podría condenar a San Lorenzo al último escalón de los playoffs en caso de sumar los tres puntos y hacerlo por una diferencia de gol superior a los dos tantos.