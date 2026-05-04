La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que la final del Torneo Apertura tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Ademásm también se confirmó el día y la hora del duelo definitivo: será el domingo 24 de mayo a las 15.30. Esta decisión se tomó luego de que se definieran las llaves de octavos de final. El escenario de la final, que venía siendo el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, fue modificado y trasladado a Córdoba por la mayor capacidad del recinto.

La AFA optó por Córdoba debido a que el Kempes cuenta con una capacidad para 57 mil espectadores y hay mejores conexiones aéreas y terrestres para facilitar la llegada de los fanáticos a los que les toque concurrir. El último partido decisivo que se había disputado en el mayor recinto de la capital cordobesa fue la Supercopa Argentina de marzo de 2024, donde River, dirigido entonces por Martín Demichelis, venció a Estudiantes de La Plata por 2-1.

Por otra parte, AFA confirmó los días de cada cruce de octavos de final. A la espera de la definición del último clasificado de la Zona A, que tendrá lugar luego del cotejo entre Gimnasia de Mendoza y Defensa y Justicia, ya se conoce el reparto de días según la parte del cuadro en que cada equipo quedó posicionado.

Así se jugarán los octavos de final

Independiente Rivadavia (1º B) vs. Unión (8° A) | Sábado

Talleres (4º A) vs. Belgrano (5º B) | Sábado

Boca (2° A) vs. Huracán (7° B) | Sábado

Argentinos Juniors (3º B) vs. Lanús (6º A) | Sábado