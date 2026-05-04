En el último duelo que define lugares a playoffs, Defensa y Justicia visita a Gimnasia de Mendoza desde las 17 por la última jornada del Torneo Apertura. El Halcón fue el equipo que más tiempo conservó el invicto en el campeonato, pero perdió los últimos cuatro y ahora está obligado a ganar para meterse en octavos, ya sea en el octavo o séptimo puesto de la Zona A dependiendo la diferencia de su hipotética victoria. De no hacerlo, los de Florencio Varela quedarán eliminados. El encuentro es transmisión de ESPN Premium.

No hay mañana para el Halcón, que llega a esta fecha con casi todos los resultados de su grupo puestos y sabiendo que la victoria es lo único que lo clasifica. Las cuatro derrotas al hilo frente a Instituto, Talleres, Independiente y Boca lo complicaron seriamente dejándolo noveno con 19 unidades, a dos de Unión, último que está clasificando.

Un triunfo por la mínima bastará para los de Mariano Soso, que desplazarían al Tatengue en el octavo lugar, pero el éxito por dos tantos de distancia lo pondrá séptimo y enfrentará a River en los playoffs. En cuanto a los que se presentarán buscando la clasificación a octavos, el DT no realizaría cambios pese a la última presentación donde Defensa cayó por 4-0 ante Boca en el Norberto Tomaghello.

Botta, uno de los nombres clave en Defensa para buscar los playoffs. (Foto: X @ClubDefensayJus)

Por el lado local, el objetivo es superar la terrible humillación sufrida ante Independiente Rivadavia en el clásico mendocino, que lo dejó sin chances de octavos de final. De cara al duelo, Franco Saavedra vio la roja ante Lepra y es baja, por lo que Matías Recalde lo reemplazará. Además, se prevé que Nahuel Barboza y Ulises Sánchez ingresen al equipo por Fermín Antonini y Blas Armoa respectivamente.

Posibles formaciones

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Esteban Fernández; Ulises Sánchez, Facundo Lencioni, Ignacio Sabatini; Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández; Ayrton Portillo, Santiago Sosa, Aarón Molinas, Darío Cáceres; Rubén Botta, Agustín Hausch; Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

Árbitro: Bruno Amiconi.