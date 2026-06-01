Lionel Messi partió rumbo a Kansas desde la ciudad de Miami, en un vuelo privado de cabotaje en Estados Unidos que lo pondrá desde este lunes a trabajar bajo las órdenes de Lionel Scaloni.

El 10 estuvo el domingo en el predio deportivo de Inter Miami, su actual club, viendo el partido de sus hijos con todos los preparativos listos para el viaje.

Como lo planificó el cuerpo técnico, tanto el capitán como los nombres del fútbol europeo que finalizaron más tarde su participación con los diferentes clubes, fueron autorizados a sumarse directamente al búnker itinerario, sin tener que pasar por el predio de la AFA en Ezeiza.

Entre los que también unieron diferentes destinos con Kansas estuvieron Lisandro Martínez y Emiliano Martínez, Juan Musso, Facundo Medina, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Causó revuelo en redes sociales verlo a Rodrigo De Paul en Perú, acompañando la gira de su pareja, Tini, durante el fin de semana. El mediocampista también estará desde este lunes trabajando físicamente con el seleccionado que tiene por delante la recuperación física definitiva de Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Leandro Paredes.

Además, el Dibu continuará con la recuperación de su fractura en uno de los dedos de la mano, razón por la cual no formará parte de los amistosos previos.

Preparación

Argentina se instalará en Kansas, desde el debut previsto para el 16 de junio ante Argelia. Pero antes disputará dos encuentros amistosos.

El primero de ellos será el sábado en Texas contra Honduras. Al martes siguiente tendrá como rival a Islandia en Alabama.

Ambos serán muy importantes en las conclusiones de Scaloni, sobre todo en la evaluación que hará de los nombres tocados físicamente que son varios en la nómina ideal de 26. Por esa misma razón fue que subió al avión algunas variantes en posiciones claves, con el fin de tenerlos entrenando junto a él en caso de tener que convocarlos.