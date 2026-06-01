Con sus 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, entre ellos Lionel Messi, el plantel de la Selección Argentina ya está en Kansas, la concentración elegida para el certamen. Sin embargo, además de los citados por Lionel Scaloni, otros siete jugadores se sumaron a la delegación. Los juveniles Tomás Aranda, Santiago Beltrán, Ignacio Ovando, Joaquín Freitas y Simón Escobar, además de Agustín Giay y Nicolás Capaldo acompañan a la Scaloneta y tendrán la chance de sumar minutos ante Honduras e Islandia.

Estos siete jugadores se dividen en cinco juveniles que el cuerpo técnico busca foguear (dos de ellos serían seleccionables en caso de alguna lesión de los citados) más otros dos futbolistas, Giay y Capaldo, que viajaron como reservas debido a las lesiones de Gonzalo Montiel (tiene un desgarro grado 2 en el cuádriceps)y Nahuel Molina, en la última etapa de recuperación de un pequeño desgarro. Esta estrategia le permitió a Scaloni contar con una delegación más amplia para los amistosos previos frente a Honduras, el sábado 6 de junio, e Islandia, el martes 9 de junio, que no presentan restricciones para la convocatoria.

Giay, uno de los que podría entrar por la ventana por la lesión de Montiel. (Foto: Instagram @agusgiay16_)

La inclusión de estos futbolistas responde a la experiencia vivida en Qatar 2022, cuando Joaquín Correa y Nicolás González se quedaron afuera de la competición a último momento. En aquel momento tanto Ángel Correa como Thiago Almada debieron viajar de urgencia para sumarse a la delegación. De los siete que están en Kansas, hay tres juveniles (Freitas, Ovando y Escobar) que no forman parte de la prelista de 55 jugadores y solo podrán ser elegidos para estos amistosos.

Quienes sí sostienen una pequeña ilusión de sumarse son Capaldo y Giay, ya que la recuperación de Montiel es la que más incógnitas despierta en el CT argentino. Tanto el capitán del Hamburgo alemán como el futbolista del Palmeiras se entrenan en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas y participarán en los partidos amistosos, aprovechando también la gran cantidad de lesionados y preservados que tendrá Scaloni en la previa del debut en el Mundial.