Habrá un nuevo cupo de extranjero para Boca. En el día de hoy se conoció la nacionalización argentina de Adam Bareiro y el Xeneize ya tiene un objetivo claro para reforzarse: se trata del arquero Álvaro Montero, de buen presente en Vélez y convocado para el Mundial 2026. Luego de que Rodolfo Arruabarrena diera el sí, el club comenzó sondeos preliminares para intentar incorporar al colombiano, principal opción para reemplazar al lesionado Agustín Marchesín.

Montero se destacó en Vélez durante el primer semestre: en los 17 partidos que disputó solamente recibió 13 goles y mantuvo en siete ocasiones la valla invicta. Llegó a préstamo desde Millonarios el año pasado y, luego de ser suplente de Tomás Marchiori, se convirtió en el dueño del arco, además de una de las figuras del Fortín en el torneo local, lo que le valió ser incluido en la lista de Colombia para la próxima Copa del Mundo. No hubo una oferta formal desde Boca, pero en los próximos días se espera que la misma llegue al club colombiano dueño de su ficha.

Montero, el apuntado por Boca para reforzar el arco. (Foto: Getty)

La operación tiene un punto clave: Vélez aún no ejecutó la opción de compra del arquero, valuada en poco menos de USD 1 millón, y el plazo para cerrar ese pago vence en menos de un mes. Desde el club de Liniers todavía no hay una decisión concreta, mientras que Boca sigue de cerca esta ventana de oportunidad para avanzar si el Fortín no concreta la compra.

Qué pasa con Sebastián Villa

En paralelo, la situación del extremo colombiano con Boca sigue siendo tema de interés. En medio de los rumores, el delantero de Independiente Rivadavia, publicó en Instagram una imagen con la camiseta del club mendocino acompañada de emojis que sugieren un posible regreso al Xeneize. Extraoficialmente, se sabe que los contactos entre Villa y Boca llevan tiempo y el jugador manifestó su deseo de volver al club.

Sin embargo, desde Mendoza no darán el brazo a torcer en la negociación: el presidente Daniel Vila valuó al jugador en 10 millones de dólares, y su hijo Agustín, encargado del fútbol profesional, fue contundente al respecto: “Con Boca no hemos hablado nunca, jamás. Ahora resulta que se acuerdan de que existía”, expresó el dirigente, apuntando a la conflictiva salida de Villa en 2023.