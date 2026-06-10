A pocos días de que afronte su segundo mundial como entrenador de la Selección Argentina, se conoció que Lionel Scaloni estuvo muy cerca de renunciar en el año 2021. El periodista deportivo y biógrafo del DT, Diego Borinsky, reveló detalles poco conocidos sobre la difícil situación personal que atravesó el Gringo durante y luego de la Copa América 2021.

Según Borinsky, Scaloni estuvo muy cerca de dar un paso al costado por un drama familiar ya que sus dos padres sufrieron un accidente cerebrovascular en tiempos cercanos al torneo. En el caso de su madre, fue 10 días antes de que comenzara la competencia, mientras que su padre lo tuvo apenas un mes después. Esta situación compleja, que además se dio en épocas de la pandemia del Covid-19, afectó profundamente su estado anímico.

Lo que fue clave para su continuidad fue una conversación mano a mano con Lionel Messi, solicitada por el propio Scaloni ya que, además de sus problemas familiares, tenía miedo por las desmedidas expectativas que había sobre la Selección. Según cuenta Borinsky y "estuvo al borde de dejar su puesto por la salud de sus padres". El apoyo del capitán argentino llegó en el momento justo y fue fundamental para que decidiera continuar: "Lo tranquilizó. Le dijo 'dejate de joder, eso te va a pasar, nosotros te bancamos y queremos que sigas', esa fue una de las veces que estuvo por irse".

Fines de 2023, otro período de incertidumbre

Aquella no fue la única vez que Scaloni dudó sobre su futuro en el equipo nacional. Luego de la victoria de Argentina ante Brasil por 1-0 en el Maracaná, el entrenador expresó públicamente que estaba evaluando su continuidad, sorprendiendo a todos los presente. Borinsky comentó que el DT no esperaba tanta repercusión, pero seguía con la mente muy agitada.

Tras la victoria ante Brasil, Scaloni volvió a poner en duda su continudad. (Foto: AFP)

Además, el estrés y la presión lo llevaron a comenzar terapia psicológica para manejar el miedo a no poder seguir ganando y sobrellevar todo lo vivido. En ese proceso se detectó que tenía culebrilla, una enfermedad que evidenció la magnitud del desgaste que estaba sufriendo. A pesar de esas dificultades y aquellos meses de incertidumbre, Scaloni optó por seguir el camino y sumó un título más de Copa América previo a llegar a la defensa de la corona en la cita mundialista que comandará nuevamente desde el próximo martes.