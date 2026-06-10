Después de lo que fue la goleada de la Selección Argentina en su último amistoso previo al Mundial 2026, el que se expresó luego del encuentro fue Lionel Scaloni. El entrenador argentino mostró su conformidad y elogió el rendimiento de sus dirigidos, y a la vez avisó que se tomará más tiempo para definir el reemplazante de Leonardo Balerdi, por lo que la lista de 26 jugadores quedaría definida el próximo jueves.

Sobre el 3-0 ante Islandia, el DT se mostró contento con lo mostrado por Argentina: "Estamos en un momento importante, pero eso no te garantiza nada. Lo que se es que estos chicos van a dejar todo, cuando juegan es un espectáculo, te da la sensación de que el equipo está." Y auguró una futura buena performance del equipo: "Creo que no podemos pensar en sólo ser campeón, pero no tengo ninguna duda de que vamos a ser los animadores y que vamos a pelear hasta último momento".

Con respecto al nombre restante en la lista que entrará en lugar de Balerdi, el Gringo anunció que se tomará su tiempo: "Capaz que me tomo 2 días más para pensar el reemplazante de Balerdi. Tenemos una idea de quien puede ser, la prueba de hoy me dejo satisfecho. Hay 2 opciones y vamos a esperar", dijo, por lo que la resolución se dará a más tardar el jueves.



En cuanto a los tocados, Scaloni se refirió puntualmente al caso de Leandro Paredes, y afirmó que su presencia en la lista está asegurada. "Está bien, no lo vamos a apurar. Pero estamos seguros que se va a quedar con nosotros". Por último, se refirió a la disputa entre los centrales que tienen chances de ser titulares ante Argelia, así como también quién podría llegar a ser el atacante entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez. "Lo único que puedo hacer yo es meter la pata, ya se los dije a ellos. Hay un montón que merecen jugar, pero es una continua toma de decisiones, para eso está el entrenador. Hoy no tengo claro quién va a jugar", sostuvo.