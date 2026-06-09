La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya entró en su tramo final y Lionel Scaloni se vio obligado a resolver un imprevisto de último momento. La lesión de Leonardo Balerdi modificó los planes de la Selección Argentina y abrió una vacante en la lista definitiva de 26 futbolistas que viajarán en busca de defender la corona conseguida en Qatar.

Con el defensor desafectado por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, el entrenador campeón del mundo ya analiza quién ocupará ese lugar. Y aunque todavía no hubo confirmación oficial, todos los caminos parecen conducir a un viejo conocido: Guido Rodríguez.

El mediocampista surgido de River y pieza importante en el ciclo de Scaloni aparece como el gran favorito para sumarse a la delegación argentina. Su experiencia, el conocimiento del grupo y la necesidad de contar con un volante central natural inclinan la balanza a su favor por encima de otros candidatos como Emiliano Buendía y Máximo Perrone.

La decisión final se tomará después del amistoso ante Islandia, donde el cuerpo técnico terminará de evaluar el estado físico de varios futbolistas. Sin embargo, las declaraciones del propio Scaloni dejaron entrever que la resolución está cerca y que el elegido será informado en las próximas horas.

Aunque la lógica indicaba que la baja de un defensor sería cubierta por otro zaguero, la presencia de Facundo Medina le permite al entrenador mantener variantes en la última línea. Por eso, la posibilidad de reforzar el mediocampo ganó terreno y colocó a Guido Rodríguez como el principal apuntado.

Además, la recuperación de Leandro Paredes todavía requiere algunos días más de trabajo y dentro del plantel no abundan los especialistas en la posición. Esa situación terminó fortaleciendo las chances del actual futbolista del Valencia, que atraviesa un buen presente en el fútbol español.

Desde su llegada al conjunto valenciano, Rodríguez logró ganarse rápidamente un lugar entre los titulares. Disputó 17 encuentros, convirtió cuatro goles y mostró un nivel que volvió a ponerlo en el radar de la Selección después de varios meses sin convocatorias.

El volante conoce como pocos el funcionamiento del equipo. Formó parte de la histórica conquista en Qatar 2022 y estuvo presente en cada uno de los títulos obtenidos durante el ciclo Scaloni. Su experiencia en escenarios de máxima presión es un argumento de peso en una lista que buscará volver a hacer historia.