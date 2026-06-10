Se acabó la espera. Desde las 16 horas, el partido entre México y Sudáfrica dará comienzo al Mundial 2026. El duelo tendrá al Estadio Azteca como escenario y allí uno de los anfitriones buscará empezar con el pie derecho ante los Bafana Bafana, que retornan a una Copa del Mundo luego de ser organizadores en 2010 y debutar, justamente, ante el Tri. El cotejo abrirá la primera fecha del Grupo A y es transmisión de Mitre Patagonia.

Para México, este partido representa la chance de posicionarse bien en una zona donde en los papeles tiene muchas chances de clasificar. El objetivo de los de Javier Aguirre es el mismo de hace varios mundiales: superar la conocida "maldición del cuarto partido", ya que no pueden avanzar más allá de los octavos de final desde 1994 hasta 2022, habiendo quedado afuera en primera ronda en su última participación. Pero hay una esperanza y es que su mejor rendimiento en la Copa del Mundo fue cuando fue anfitrión, alcanzando los cuartos de final en 1970 y 1986.

El Vasco Aguirre buscará conducir a México a una buena actuación mundialista. (Foto: Imago)

Sudáfrica, por su parte, llega a priori como el equipo más débil del Grupo A y, luego de quedar eliminado en octavos de la Copa Africana de Naciones, no pudo ganar en los últimos cuatro amistosos que jugó. Los Bafana Bafana cayeron frente a Panamá por 2-1 luego de empatar un primer duelo 1-1 días antes, mientras que a esos duelos le siguieron empates 0-0 ante Nicaragua y 1-1 con Jamaica, dos elencos que no estarán en la Copa del Mundo.

Este enfrentamiento revive la apertura del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando la selección por entonces local sorprendió con un golazo de Siphiwe Tshabalala y una celebración histórica, aunque México igualó luego con un tanto de Rafael Márquez, quien se hará cargo de la dirección técnica de este plantel tras el Mundial. En esta ocasión, el brasileño Wilton Sampaio será el encargado de impartir justicia, mientras que en el VAR estará el paraguayo Eduardo Cardozo.

Posibles formaciones

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis.

Estadio: Estadio Azteca.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

TV: DSports, Telefé, Disney+, Paramount+.