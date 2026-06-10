A un día de que el Mundial 2026 se ponga en marcha, Portugal le gana 2-1 con Nigeria en su último amistoso preparatorio. Luego de vencer a Chile hace unos días y con la presencia de Cristiano Ronaldo de titular, los lusos se despidieron de su público en el estadio Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria con victoria. Pedro Neto puso arriba al local, Akor Adams restableció la paridad y Francisco Conceição le entregó el triunfo al local.

En un duelo entretenido en Leiria, los dirigidos por Roberto Martínez sacaron distancia promediando la primera mitad, pero una Nigeria que le dio trabajo durante casi todo el partido logró llegar al 1-1 antes del descanso. En un segundo tiempo con menor ritmo, marcado por los múltiples cambios, Portugal superó un momento de turbulencia y, a quince minutos del final, se valió de la inspiración individual de Conceição para resolver el encuentro en su favor. Con una deslucida actuación de Cristiano, los lusos no brillaron pero les alcanzó para otro triunfo en la previa de su debut mundialista.

Portugal y un trabajado 2-1 ante Nigeria en Leiria en la despedida ante su gente. (Foto: Récord)

Portugal 2-1 Nigeria, los goles

Luego de una buena acción colectiva que empezó con una pelota larga para la trepada de Diogo Dalot, el lateral del Manchester United frenó y sacó un pase atrás para Pedro Neto, que controló para inmediatamente sacar un remate bajo al segundo palo que fue imposible para el arquero.

Sin embargo, llegando al final del primer tiempo Nigeria desnudó alguna falencia defensiva portuguesa y llegó al 1-1. Un pelotazo frontal para Akor Adams derivó en que el delantero le ganara el duelo a los dos centrales lusos y, tras una combinación con Fisayo Dele-Bashiru, la pelota le quedó para rematar de zurda y poner el empate para las Águilas con la complicidad de una mala respuesta del arquero Diogo Costa.

En un segundo tiempo cansino y afectado por los múltiples cambios de ambos equipos, la diferencia la estableció uno de los que saltó desde el banco. Conceição recibió sobre la derecha y fue recortando hacia adentro para armar el tiro hasta que finalmente su zurdazo se metió sobre el segundo palo del arquero para volver a poner en ventaja a Portugal.

João Félix reventó el travesaño

A los tres minutos de la parte final, uno de los ingresados en el entretiempo casi vuelve a poner en ventaja a Portugal. El enganche tomó una pelota sobre la medialuna del área y sacó un remate potentísimo que se estrelló contra el vertical y picó apenas pasando la línea de gol, pero el balón no ingresó en su totalidad.

Formaciones

Portugal: Diogo Costa; Nélson Semedo, Rubén Dias, Gonçalo Inácio, Diogo Dalot; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Trincão, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.

Nigeria: Maduka Okoye; Collins Akpan, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Bruno Onyemaechi; Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, Fisayo Dele-Bashiru; Tolu Nnadi, Adams Akor y Moses Simon.

Estadio: Dr. Magalhães Pessoa (Leiria).

La previa

Los dirigidos por Roberto Martínez arriban a la cita mundialista como uno de los candidatos a llegar lejos. En lo que será su último Mundial y pese a su intención de continuar jugando muchos años más, este encuentro podría ser el último de Cristiano Ronaldo ante su gente. El atacante de 41 años sería titular al igual que con Chile, aunque se espera que el DT dosifique sus minutos y salga en la segunda parte.

Cristiano Ronaldo, en la antesala de su último Mundial.

El encuentro será la despedida oficial previo a viajar rumbo a México para comenzar su concentración de cara a lo que será su debut ante República Democrática del Congo, el 17 de junio de 2026 en Houston, Texas. Los lusos tendrán se medirán luego ante Uzbekistán el 23 de junio en el mismo escenario y cerrarán su participación en el Grupo K el 27 de junio nada menos que ante Colombia en el estadio Hard Rock de Miami.

Por su parte, Nigeria no pudo meterse en el Mundial tras caer en el Repechaje de la CAF ante RD Congo, casualmente rival de Portugal en el debut, que luego obtuvo su boleto vía Repechaje Intercontinental. Las Águilas vienen de empatar 2-2 de visitante con Polonia en Varsovia, otro equipo que no pudo lograr la clasificación para la cita mundialista.