A tan solo cinco días del esperado debut en el Mundial 2026, la preocupación en la Selección Argentina pasa por el estado físico de Nicolás Tagliafico. El defensor sufrió un golpe en el amistoso ante Honduras y se hará estudios porque podría no llegar al debut ante Argelia. Por su parte, Nicolás González presenta una sobrecarga muscular y se entrenó de manera diferenciada. Aunque ninguno corre riesgo de bajarse de la lista, son dos casos que inquietan a Lionel Scaloni pensando en el estreno.

Tagliafico estuvo en el primer amistoso contra Honduras como titular, pero ni siquiera integró el banco en el encuentro siguiente frente a Islandia debido a que no estaba en plenitud física por una molestia en el sóleo izquierdo que aún perdura. El lateral de 33 años se entrena de manera diferenciada y desde el cuerpo técnico, se mantiene la esperanza de que pueda estar en condiciones para el debut mundialista, aunque ya barajan a Facundo Medina como alternativa sobre la banda izquierda en caso que el ex Independiente no pueda estar presente.

En cuanto a González, lo suyo es puntualmente con una sobrecarga, situación que genera incertidumbre porque llegó a la concentración Estados Unidos en la fase final de recuperación por un desgarro. El extremo volvió a sumar minutos contra Islandia tras la lesión, pero terminó tocado, con lo cual será evaluado en las próximas horas.

El reemplazo de Balerdi, el viernes

Si bien se esperaba la decisión post partido ante Islandia, Scaloni decidió postergar hasta el viernes la elección del reemplazante del lesionado defensor, una determinación que cobra aún más sentido ya que se suman más casos de posibles lesionados en el plantel. Si bien Tagliafico y González no correrían riesgo en la lista de 26, la alternativa podría volver a ser un defensor a pesar de que se hablaba de que Guido Rodríguez era el principal candidato para sumarse a la delegación oficial.