Horas nos separan del arranque del Mundial 2026. En la previa del partido inaugural entre México y Sudáfrica, el presidente de la FIFA Gianni Infantino puso el foco en una figura que trasciende fronteras y generaciones: Lionel Messi. Durante una conferencia de prensa, el dirigente remarcó la importancia que tiene la presencia del capitán argentino en una nueva Copa del Mundo.

Qué dijo Gianni Infantino sobre Lionel Messi previo al partido inaugural

"Que Leo Messi juegue este Mundial es muy importante para Argentina y sobre todo para la gente que le gusta el fútbol", expresó Infantino, quien destacó el impacto que el rosarino genera tanto dentro como fuera de las canchas. Sus palabras reflejan el vínculo emocional que millones de personas mantienen con el jugador que condujo a la Selección argentina a la consagración mundialista en Qatar 2022.

Guiño para Boca y River

En ese contexto, el dirigente también hizo referencia a la pasión que caracteriza al fútbol argentino. Allí se destacó que Boca Juniors y River Plate son los dos clubes que concentran la mayor cantidad de hinchas en el país, los más populares de la Argentina y protagonistas del histórico Superclásico, considerado uno de los enfrentamientos más importantes y convocantes del fútbol mundial. Para millones de personas, esa rivalidad forma parte de la identidad cultural y social de varias generaciones.

Infantino se mostró especialmente impresionado por el comportamiento de los simpatizantes argentinos en los grandes torneos. "Es espectacular, excepcional. Me acuerdo que en el Mundial de Qatar, dos horas después de los partidos, 20 o 30 mil aficionados seguían en el estadio cantando la canción de Muchachos. Fantástico", recordó.

El dirigente también evocó la reciente participación de Boca Juniors y River Plate en competencias internacionales y valoró el acompañamiento de sus seguidores. Para la máxima autoridad del fútbol mundial, la afición argentina aporta una energía singular que transforma cada partido en una experiencia colectiva, donde el deporte funciona además como un espacio de encuentro, pertenencia y expresión cultural.

Más allá de las estrellas y los resultados, las palabras de Infantino reflejan un fenómeno social que atraviesa al fútbol argentino: la capacidad de reunir comunidades enteras detrás de la camiseta celeste y blaca, una canción o una ilusión compartida. En ese escenario, la posible presencia de Messi en el Mundial 2026 aparece como un símbolo capaz de unir nuevamente a millones de personas alrededor de una misma pasión.

Como cierre de sus declaraciones, el presidente de la FIFA también dedicó unas palabras de reconocimiento al histórico periodista deportivo Enrique Macaya Márquez. Infantino destacó que cubrirá su decimoctavo Mundial consecutivo, una marca extraordinaria que comenzó en Suecia 1958 y que tendrá un nuevo capítulo en la cita mundialista de 2026. "Es increíble", resumió el dirigente.